«الصالحية العقارية»: 6.1 ملايين أرباح النصف الأول

مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية تحقيق صافي ربح بمبلغ 6.1 ملايين دينار كويتي بربحية سهم 11.9 فلساً للسهم الواحد عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، مقابل أرباح بمبلغ 3.2 وربحية سهم 6.1 للفترة المقارنة من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 92%.

ومن جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي، أن البيانات المالية للشركة تكشف عن نمو كبير في إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من 2022 لتبلغ 17.1 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 8.4 ملايين دينار كويتي للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 103%، وذلك بدعم من إيرادات مشروع العاصمة الذي دخل حيز التشغيل مؤخرا.

وأوضح النفيسي أن الشركة قد حققت ارتفاعا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 105% لتصل إلى 12.5 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 6.1 ملايين دينار، كما ارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى نحو 402 مليون دينار كويتي مقابل 379 مليون دينار كويتي وبنمو قدره 6%، فيما بلغت حقوق الملكية 155 مليون دينار كويتي مقارنة مع 154 مليون دينار كويتي عن الفترة المقارنة.

وقد أعرب النفيسي عن سعادته بهذه النتائج التي تعكس نموا متواصلا في مختلف المؤشرات المالية للشركة، كما أنها تؤكد على فعالية الاستراتيجية التي تنتهجها شركة الصالحية العقارية في تعظيم حقوق المساهمين وتحقيق نمو مستدام من خلال تطوير مشاريعها في الداخل والخارج.

