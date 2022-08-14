«الأهلي» و«الخليج» وقَّعا مذكرة للاستحواذ

مال وأعمال

وقع البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج مذكرة تفاهم للبدء في دراسة مقترح الاستحواذ لأحد البنكين على الآخر، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت الاتفاقية الى تشكيل لجنة توجيهية مشتركة،تجتمع بشكل دوري، ومن ضمن مهامها، التسهيل والمساعدة في الحصول على أي موافقات داخلية مطلوبة للصفقة، والنظر في الأمور الجوهرية الأخرى، بما في ذلك اختيار وتعيين المستشارين اللازمين لتقديم المشورة لمصلحة الطرفين، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك طلال بهبهاني: «في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي على المستوى المحلي والعالمي، وجدنا أن من الملائم النظر في دراسة المقترح المقدم من المساهمين الرئيسيين للبنكين بشأن استحواذ أحد البنكين على الاخر مع إمكانية تحويل أحداهما إلى بنك إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبحث فرص التعاون المشترك بين البنكين بشكل يعزز من مكانتهما المرموقة والمتميزة».

وأشار إلى أن كلاً من البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج يتمتع بمزايا عديدة تجعل من تنفيذ صفقة الاستحواذ نقلة نوعية من شأنها المساعدة في تطوير الأداء وزيادة الإيرادات وتعزيز حقوق المساهمين والحصص السوقية لكل منهما.

أما رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم بودي، فقد صرح قائلا: «تمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أولى الخطوات التنظيمية التي يتخذها البنكان للنظر في التعاون المشترك بينهما في سبيل إتمام صفقة الاستحواذ المحتمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة للوصول إلى الاتفاق النهائي».

وأكد بودي حرص مجلس إدارة بنك الخليج على دراسة كل الفرص المتاحة التي من شأنها تحقيق مصلحة المساهمين كافة، والإفصاح عن جميع الخطوات والإجراءات المتخذة في هذه الصفقة بكل شفافية.وأشار إلى أن الموافقات النهائية المتعلقة بمشروع التعاون المشترك مع البنك الأهلي الكويتي مرهونة بموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات الرقابية في الكويت.

يذكر أن مجلسي الإدارة في كلا البنكين قد وافقا في وقت سابق على بدء أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بشأن التعاون المشترك وصفقة الاستحواذ المقترح بينهما.

