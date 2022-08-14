اللنقاوي رئيساً لمجموعة الخزانة في «وربة»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن تعيين عبد الله محمود اللنقاوي رئيساً لمجموعة الخزانة، بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، مؤكدا أن تعيينه يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك بتمكين الكفاءات الوطنية، والذي سيعزز ويسهم في مسار التكويت الذي ينتهجه البنك.

وفي بيانه الصحافي أكد البنك أن تعيينه يعكس إيمان البنك وثقته بالكفاءات الكويتية وتمكينها في المراكز القيادية لما له من أثر مستقبلي في دعم أوضاع الاقتصاد المحلي، وتجهيز قيادات وطنية تسعى لتنمية الاقتصاد المحلي، وإظهاره بالصورة المشرفة إقليميا ودوليا. وأكد البنك أن استقطاب القيادات الوطنية الناجحة يأتي ضمن استراتيجية البنك السنوية المتجددة، حيث حصل عبد الله اللنقاوي على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للأعمال ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت.

بالإضافة إلى ذلك فهو حاصل على العديد من الشهادات المهنية والاحترافية أهمها شهادة إدارة الاستثمار(CIM) وكذلك برنامج استراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ (ISPM) من كلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا، بالإضافة إلى برنامج تطوير القيادة (PLD) من كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد وشهادة التداول المالي مع جمعية الأسواق المالية (ACI).

وقد بدأ اللنقاوي مسيرته المهنية في أحد البنوك المحلية كمتداول وتقدم في العديد من المناصب حتى أصبح مديرا عاما للخزانة، كما شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية.

وتتركز خبراته في إدارة الأصول والخصوم والاستثمارات ومبيعات الخزينة والمشتقات المالية.

