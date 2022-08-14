صرخوه: تنويع مصادر الدخل من ركائز إستراتيجية «كامكو إنفست»

مال وأعمال

أصدرت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير لمصلحة لصالح العملاء تعد من الأكبر حجما في المنطقة، العرض التقديمي المخصص للمحللين ومساهمي الشركة وحملة سنداتها تتضمن لمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية وشرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة وأدائها خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2022.

فقد حققت الشركة العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات. فخلال الربع الثاني ارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 10.2% لتصل إلى 5.8 ملايين دينار كويتي. وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 1.0 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 3.04 فلوس) رغم تراجع أداء الأسواق وبالأخص بورصة الكويت خلال هذه الفترة.

أما منذ بداية العام، أي خلال النصف الأول، فقد حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 4.6 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 13.57 فلساً) مقابل أرباح بقيمة 6.3 ملايين دينار كويتي في نفس الفترة من العام 2021 (ربحية السهم 18.41 فلساً).

كما بلغت إجمالي الإيرادات 14.0 مليون دينار كويتي (النصف الأول 2021: 15.9 مليون دينار كويتي) متأثرة إيجابا بارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة التي نمت بوتيرة أقل مقارنة مع النصف الأول من العام 2021. وارتفعت ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 23.1% مقارنة بالنصف الأول 2021 لتصل إلى 10.6 ملايين دينار كويتي، ما يمثل 75.6% من إجمالي الإيرادات.

وبلغ حجم الأصول المدارة 13.8 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2022 في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة لمصلحة العملاء. فقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري أداء بلغ 12.8% منذ بداية العام ليكون بذلك أفضل صناديق الأسهم المدارة أداء. فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 7.4% ليكون أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء خلال فترة الأشهر الستة.

كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.7 مليار دولار أميركي بمساحة إجمالية تبلغ 3.75 ملايين قدم مربعة وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.8% للمستثمرين.

وعلق فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي قائلا: «تمتاز كامكو إنفست بجودة إيراداتها بفضل نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل، حيث تمثل الإيرادات من الرسوم والعمولات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات. وهذا التنوع في مصادر الدخل يعد من ركائز استراتيجية الاستدامة، والذي أدى إلى تحقيق الأرباح في الربع الثاني رغم تراجع أداء الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأضاف، «وانطلاقا من أهمية المحافظة على رؤية طويلة الأجل للأعمال، نسعى جاهدين لتصبح كامكو إنفست واحدة من المساهمين الرئيسيين في النسيج الاجتماعي في الكويت.

فبالإضافة إلى نموذج أعمالنا، ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في صياغة نظام بيئة أعمال مستدام يساعد في نمو أعمال الشركة وذو قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة في عالم يتسم بالعولمة والديناميكية بشكل متزايد».

