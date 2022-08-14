«ألافكو»: 77.2 مليون دينار.. إجمالي الإيرادات

مال وأعمال

أشار رئيس مجلس إدارة شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات- سامي النصف، إلى ان الشركة حققت إجمالي ايرادات بلغ 77.2 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022، مقارنة بمبلغ 76.3 مليون دينار لذات الفترة من العام السابق 2021، وبنمو بلغت نسبته 1%.



وأضاف النصف في تصريح صحافي، ان إيرادات التأجير التشغيلية للشركة بلغت 71.1 مليون دينار كويتي حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022، مقارنة بمبلغ 76.6 مليون دينار كويتي لذات الفترة من العام السابق، فيما بلغ حجم إجمالي الموجودات نحو 1.25 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.36 مليار دينار كويتي للفترة ذاتها من العام السابق 2021.



ولفت النصف الى ان ألافكو سجلت صافي خسائر حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022 بلغ 23.4 مليون دينار كويتي، بسبب تسجيل مخصص انخفاض قيمة طائرات نتيجة إعادة هيكلة عقود التأجير مع أحد عملاء الشركة بعد التعثر في السداد فيما يخص طائرتين من أصل 77 طائرة في محفظة الشركة، وكذلك نتيجة انخفاض القيمة السوقية لهاتين الطائرتين، مؤكدا الحرص على مواصلة مراقبة وتقييم كل التطورات في هذا الشأن تماشيا مع السياسة التحوطية للشركة والنهج الحصيف في إدارة المخاطر.



وذكر ان النتائج المالية حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022 ما هي الا انعكاس للترسبات التي خلفتها البيئة التشغيلية الصعبة على قطاع الطيران وسوق تأجير الطائرات العالمي، لاسيما تداعيات جائحة COVID-19 والحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال النصف إن ألافكو واصلت النمو في عملياتها التشغيلية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، وأبرمت اتفاقيات عدة في هذا الاطار، الأمر الذي يساهم في تعزيز قاعدة عملاء ألافكو المتنامية ويعزز محفظة الطائرات لدى الشركة.



ونوّه بتوقيع اتفاقية بيع 3 طائرات A320-200 مع خطوط برنيق للطيران وهي شركة طيران ليبيّة، مبينا أن الطائرات الثلاث كانت مؤجرة قبل ذلك لعملاء آخرين.

كما أشار الى صفقة بيع طائرتين من طراز A320-200 الى شركة الطيران الليبية MedSky بعد انتهاء عقد التأجير مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وكذلك إعادة تأجير طائرتين من طراز A320-200 الى شركة طيران UltraAir الكولومبية بعد انتهاء عقد التأجير مع شركة طيران IndiGo الهندية.



وعن صفقة تأجير 4 طائرات إيرباص A350-900 الجديدة للخطوط الجوية ITA، الناقل الوطني الإيطالي الجديد، أوضح النصف ان ألافكو أتمت تسليم 3 طائرات ضمن الصفقة، مرجحا ان يتم تسليم الطائرة الرابعة خلال الاسابيع المقبلة، علما ان مدة التأجير ستكون 12 سنة.

وعلى صعيد قطاع الطيران وحركة السفر، أشار النصف الى ان هنالك انتعاشاً في حركة المرور العالمية، مبينا ان حركة المرور العالمية وصلت الآن إلى نحو 70% من مستويات COVID-19، فيما تجاوزت حركة المرور للعديد من المسارات الدولية مستويات ما قبل COVID-19 مثل المسارات داخل القارة الاوروبية، وكذلك المسارات بين الشرق الأوسط وأميركا الشمالية.



الجدير بالذكر أن ألافكو تمتلك محفظة طائرات حديثة تصل إلى 77 طائرة إيرباص وبوينغ، وهي مؤجرة على 23 شركة طيران في 17 دولة حول العالم، إضافة إلى طلبات شراء لـ 68 طائرة مع شركتي إيرباص وبوينغ، والتي سيتم تسلمها خلال السنوات المقبلة.

