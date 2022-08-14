السلمي هنأ «هيئة الأسواق» بـ «الأيسكو»

مال وأعمال

تقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي وبالانابة عن أعضاء مجلس الادارة بالتهنئة والتبريكات لهيئة أسواق المال بمناسبة فوز الهيئة بمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو»،

والتي تعتبر أرفع منظمة دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال» حيث تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الاطار التنظيمي المالي العالمي، فمنظمة الأيسكو تعتبر الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها، بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكد السلمي أهمية هذا الإنجاز الذي يحسب للكويت الحبيبة، والذي جاء بعد جهود حثيثة ومضنية بذلتها الهيئة على مدار السنوات السابقة، حيث اثبتت وبجدارة استحقاقها لهذا المنصب.