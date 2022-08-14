«أسواق المال»: ترسيخ مبدأ الشفافية في نقل والمعلومات وتبادلها

مال وأعمال

في إطار سعي هيئة أسواق المال المستمر نحو ترسيخ مبدأ الشفافية في نقل وتداول المعلومات والبيانات، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وما يترتب عليه من أحكام، والتي تعد من أهم ضرورات تنمية وتطوير أسواق المال، وحرصاً منها على ترسيخ مفاهيم واضحة فيما تصدره الهيئة من تعاميم وقرارات تهدف إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية،

وعلى وجه الخصوص القرارات الصادرة من مجلس التأديب وما يترتب عليها من جزاءات في حق المخالفين، فقد دأبت الهيئة منذ تأسيسها بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته على القيام بالمهام المنوطة بها والسعي لتحقيق أهدافها من حيث تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وتوفير أقصى درجات الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وغيرها من الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها.

إن الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة أسواق المال في إعمال الرقابة الفعالة على التعامل في الأوراق المالية والمكثفة على نشاط الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة، والقيام بجميع الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها.

ومن أجل ذلك كله حرصت الهيئة وبشكل مستمر على القيام بالإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها ونشر القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في المخالفات التأديبية والبلاغات التي يتم تقديمها إلى النيابة العامة في شبهة ارتكاب جرائم أسواق المال بشكل يتناسب ويتوافق مع أحكام القانون، كما ألزمت الشركات المدرجة بالإفصاح لدى البورصة عن تلك القرارات التأديبية والأحكام النهائية سواء بالإدانة أو البراءة ووضعت تنظيما خاصا لذلك في اللائحة التنفيذية.