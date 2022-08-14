«الوطني» ينظم محاضرات وورش عمل لموظفيه

مال وأعمال

إيمانا منه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري ينظم بنك الكويت الوطني لموظفيه سلسلة محاضرات وورش عمل حول الابتكار والقيادة ، وذلك بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE Madrid.

وحاضر في الحلقة الأولى التي أقيمت خلال شهر يوليو الماضي أستاذ القيادة في كلية IE للعلوم الإنسانية والتكنولوجيا بابلو ايستيفز، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في أنشطة ريادة الأعمال.

كما أنه شريك في مؤسسة « Emzingo» الرائدة في مجال تطوير القيادة وريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي، وساهم منذ عام 2011 في إدارة أكثر من 100 مشروع اجتماعي.

وبهذه المناسبة قالت المسؤولة في إدارة المواهب والتطوير مريم النصر الله: «يشكل موظفونا أهم أصولنا، لذلك فإن البنك يولي أهمية كبرى نحو تنمية وتطوير قدرات موظفيه ويسخر جميع الإمكانات للمساهمة في تطورهم المهني.

