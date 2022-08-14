سكة سفر سيراليون.. بلد الماس والطبيعة الساحرة

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تتكون كلمة سيراليون من مقطعين (سيرا) ومعناها ذروة الشيء أو القمة و(ليون) ومعناها الأسد، (أي التسمية تعني قمة الأسد)، وذلك للتشبيه بين صوت الرعد على قمم جبالها وزئير الأسود، وأول من أطلق عليها هذا الاسم الرحالة البرتغالي (بيدروسنترا)، أما أهل البلاد فيطلقون عليها (رومادونج) أي الجبل. وعاصمة البلاد ميناء (فريتون) ومن أهم المدن كويدو، ويو ،وكيما، وتنقسم إلى 14 محافظة.

وتشتهر سيراليون بإنتاج الماس. وأدى توالي الانقلابات في التسعينيات إلى ضعف السلطة المركزية ونشوء جريمة منظمة لتهريب الماس الخام من مناجمه بأسعار منخفضة لشركات الماس الدولية (خاصة دي پيرز).

فتحت سيراليون أبوابها أمام السياح، وهناك العديد من الأماكن لزيارتها ورؤيتها هنا، ومن أشهر 10 أماكن مميزة يمكن زيارتها:

بو: من أهم مواقع السياحة في سيراليون وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد بعد العاصمة فريتاون، ويبلغ عدد سكانها حوالي 240 ألف نسمة، وهناك العديد من المباني التاريخية ومناطق الجمال الطبيعي لزيارتها ورؤيتها هنا، حيث يزورها العديد من السياح على مدار العام، ويمكنك زيارة مناطق الجذب السياحي مثل جزيرة Tiwai وبرج Bo Clock ومحمية Kangari Hills Forest

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2- كويدو: هي خامس أكبر مدينة في البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالي 100000، وهناك العديد من الهياكل السياحية التي يمكن زيارتها ورؤيتها هنا، وهي واحدة من أكثر المدن زيارة في البلاد على مدار العام. ويمكن زيارة هذه المباني وتذوق الأطباق الخاصة بالبلد، وأثناء وجودك هنا، لا تنس شراء الهدايا التذكارية المحلية.

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. ماكيني: هي رابع أكبر مدينة في البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالي 110 آلاف، وهي واحدة من أكثر المدن زيارة في البلاد، ويزور العديد من السياح هذه المدينة على مدار العام.

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. كينيما: هي ثالث أكبر مدينة في البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف، وهناك العديد من الهياكل السياحية التي يمكن زيارتها ورؤيتها، حيث تقع هذه المدينة على بُعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة فريتاون، وهي مركز تجاري مهم، وتمتلئ بالعديد من المباني التاريخية ومناطق الجمال الطبيعي.

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. شواطئ فريتاون : فريتاون، أكبر مدن وعاصمة سيراليون، بها العديد من الشواطئ التي تُصنف كأجمل مناطق السياحة في سيراليون وعند زيارتها يمكنك الاستمتاع بعطلة حسب متعتك بشواطئها البيضاء ومياه البحر الزرقاء العميقة. أشهر الشواطئ هنا هي شاطئ لوملي، وشاطئ لاكا، وهاميلتون بيتش، وبالم بيتش، وشاطئ ساسكس، وريفر بيتش وشاطئ جوديريتش، وأيًا كان اختيارك، ستستمتع بعطلة رائعة.

6. شارلوت فولز : تقع شارلوت فولز على بعد حوالي 20 دقيقة من فريتاون العاصمة، وتذهلك بمياهها البيضاء المتلألئة المتدفقة بين الصخور، وهذه الصورة التي تخلق منظرًا خلابًا، يجب رؤيتها وتخليدها بصورة للذكرى.

7. المتحف الوطني للقطارات : يقع المتحف الوطني للقطارات أو المتحف الوطني للسكك الحديدية في وسط فريتاون، العاصمة وأكبر مدينة في البلاد، وهو متحف تم افتتاحه في عام 2005. سترى فيه قطارات بخارية وقطارات ديزل تُستخدم خلال زيارة ملكة إنكلترا إليزابيث للبلاد، ويمكنك أيضًا مشاهدة قطع أثرية مختلفة من تاريخ البلد. وهذا المتحف مفتوح للزوار كل يوم من أيام الأسبوع، ما عدا الأحد، بين الساعة 10:00 والساعة 18:00 والدخول مجاني.

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. متحف سيراليون الوطني: يقع المتحف الوطني لسيراليون في وسط فريتاون، وهو متحف مهم تم افتتاحه في عام 1957 وفيه يتم عرض العديد من القطع الأثرية التاريخية والثقافية، وهو مكان مُناسب جدًا لأولئك الذين لديهم فضول عن تاريخ وثقافة البلد.

9. منارة سيراليون: منارة كيب سيراليون، أو منارة سيراليون، الواقعة في فريتاون، بناها البرتغاليون في عام 1812 وقد تم تجديد هذا المبنى في عام 2010 وهو أحد رموز السياحة في سيراليون المهمة، ويجب عليك بالتأكيد زيارة هذا البرج لزيارة المنظر الرائع للمحيط الأطلسي.

10. محمية تاكوجاما شمبانزي: Tacugama Chimpanzee Sanctuary، الواقعة في فريتاون هي حديقة للحياة البرية تم افتتاحها في عام 1995 وقد تم إنشاؤها للحيوانات المهجورة أو المريضة في سيراليون، وهي ثاني دولة بها أعلى عدد من الشمبانزي في العالم، وفي هذه الحديقة، بعد رعاية الحيوانات تتم إعادتها إلى الطبيعة.

