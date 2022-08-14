تحلية المياه بـ «الطاقات المتجددة».. نواة محطات التحلية الحكومية في المستقبل

وطن النهار

يعتبر مشروع مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة مشروعاً ذا طبيعة استراتيجية وتنموية تترجم مكونات الخطة التنموية للكويت عن طريق تقليل الاعتماد على النفط وإطالة عمره للأجيال القادمة، إضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة بالبيئة.



ويهدف المشروع إلى تحقيق بيئة معيشية مستدامة من خلال بناء نموذج متكامل لمركز بحثي متطور لتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة عبر تأسيس محطة نموذجية لإنتاج مليون جالون إمبراطوري في اليوم من المياه العذبة باستخدام الطاقات البديلة واستخراج الأملاح والعناصر ذات القيمة الاقتصادية من المياه عالية الملوحة والناتجة من عمليات التحلية.



ويهدف المشروع الذي يعكف على اقامته مركز الابحاث الى تأسيس مركز تدريبي وتثقيفي لنشر الوعي المائي وإنشاء بيئة علمية جاذبة ومستدامة في الكويت، بالاضافة الى تأسيس مصنع لإنتاج 36 ألف عبوة بالساعة من الآبار الشاطئية ذات الجودة العالية، وتأسيس محطة نموذجية لإنتاج نصف مليون جالون إمبراطوري من المياه العذبة باستخدام الطاقات البديلة،



واستخراج الاملاح والعناصر ذات القيمة الاقتصادية العالية من المياه عالية الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية ما يحقق أهدافاً حيوية أخرى كالمساهمة بالنمو الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى ترتيب دولة الكويت في المعايير البيئية الخاصة بالماء والهواء، واستخدام التقنيات المتقدمة لمعالجة وتحلية المياه كأنواع الأغشية المبتكرة والتقنيات الهجينة مابين الأغشية والطرق الحرارية وغيرها بهدف انتاج مياه عذبة بطاقة انتاجية مرتفعة وكلفة منخفضة،



بحيث تمثّل هذه التقنيات الواعدة نواة لعمل محطات التحلية الحكومية بالمستقبل. ويعمل على إنتاج تجاري للمياه العذبة ذات الجودة العالية من الآبار الشاطئية التي تتميّز بثبات وملائمة حرارتها مقارنةً بالسحب المباشر من البحر. وسوف ينتج هذا المصنع مياه متوازنة في تركيبتها وحسب أعلى معايير مياه الشرب العالمية كما تتميّز هذه المياه بعدم استخدامها لمياه الشرب الحكومية المكلفة كبقية المياه المعبأة في الكويت.



ومن المؤشرات التنموية للمشروع الطقس والطاقة، والمياه والصرف الصحي حيث تبلغ قيمة المشروع نحو 48 مليون دينار والمتوقع الانتهاء منه عام 2025، فيما ستكون من اهم الخدمات التى يعمل المشروع لتحسينها استغلال الموارد الطبيعية، وزيادة انتاج المياه بكلفة اقل الى جانب حماية البيئة



ويهدف المشروع أيضا الى تحسين ترتيب الكويت في المجال البيئي عالميا عبر العمل على استخراج الاملاح ذات القيمة الاقتصادية العالية من المياه عالية الملوحة الناتجة عن التحلية ما يسهم في النمو الاقتصادي، ويعد مشروع استراتيجي يهدف الى تحقيق رؤية خطة التنمية في المجالات البيئية والاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد على النفط للأجيال القادمة ولخلق بيئة علمية جذابة ومستدامة في الدولة.