فاطمة عبدالرحيم: «البزنس» ما يبعدني عن التمثيل.. واعتذرت عن «كف ودفوف» و«محمد علي رود 2»

إضاءات

ثمنت الفنانة فاطمة عبدالرحيم عبر النهار مشاركتها الاخيرة في مسرحية الدنيا مقلوبه والتي بدأت عروضها في مملكة البحرين منذ عيد الاضحى، وقد شارك بها عدد مميز من الفنانين، ومنهم الفنان القدير احمد السلمان وايضا عبدالله الطراروة وفرحان العلي، ومن البحرين احمد مبارك واحمد مجلي وامين الصايغ، وتتطرق المسرحية الى واقع من الحياة عبر التعامل مع التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي وتاثيرها في المجتمع عبر مواقف كوميدية



وقالت ايضا: نجحنا في العرض المسرحي عبر استقطاب عدد كبير من الجمهور، سواء من البحرين او الخليج العربي وتوفقنا فيها.. لله الحمد فقد كان لي التعاون الاول مع كل من احمد السلمان وعبدالله الطراروة على المسرح، وانا سعيدة جدا لمشاركتهم وهم اضافة رائعة وعن اتجاهها الى البزنس قالت: اتجهت الى التجارة و البزنس عبر افتتاح مطعم، ومن المقرر ان افتح الفرع الثاني، وايضا لدي توجه في ان تكون هناك افرع في الخليج واحتمال في لندن، وقد وجدت الدعم من الناس واشادة في ان اخطو تلك الخطوة التي تكون موازية لوجودي في الوسط الفني وهذا الالتزام قد اخذ مني المشاركة في التمثيل.



وعن التوفيق بين البزنس والتمثيل قالت: احاول قدر الامكان ان اوفق بين البزنس والتمثيل لاني احب هذا المجال وماراح يبعدني عنه شيء وعلى قدر الاستطاعة احاول ان اكون موجودة. فلقد شاركت في شهر رمضان الماضي في مسلسل عين الذيب مع الفنان القدير داود حسين وايضا حكايات ابن الحداد الجزء الثاني ومن خلال النهار اعلن ان هناك عملين وبانتظار النصوص لاطلع على التفاصيل حتى القرار النهائي.



وعن غيابها الملحوظ عن الدراما الخليجية منذ فترة قالت: الاغلب لاحظ غيابي فترة لانني اعتذرت عن اعمال كثيرة و السبب انتقاء الدور الامثل والافضل والدور الذي يتم ترشيحي له لم اكن مقتنعة فيه، لذلك كنت اعتذر عن اعمال كانت ناجحة وانتشرت منها مسلسل كف ودفوف وايضا محمد علي رود2، وتلك الاعمال كان من الجميل ان اكون معهم، ولكن الادوار لم اقتنع بها واتمنى من خلال الاعمال القادمة ان يتحقق هذا الامر وتكون الشخصية التي أؤديها لها مساحتها وتاثيرها في العمل.



وعن مشاركتها في الافلام السينمائية قالت: هناك دائما مايكون الكلام عن التحضير لافلام سينمائية وبعدها يتم ترك الامر ويرجعون يفتحون موضوع السينما، وهم نفس الشيء يطخون، واتوقع ان هذا الامر حصل منذ توقف بعض المهرجانات الخليجية السينمائيه عن دوراتها، ولذلك اثر في المشاريع السينمائية بصورة عامة.

