بانا جانات تشارك تيم حسن بطولة «عاصي الزند»

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انضمت الفنانة السورية بانا جانات، إلى فريق عمل المسلسل الدرامي الجديد عاصي الزند، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، والذي يشهد عودة الفنان تيم حسن، إلى السباق الرمضاني، بعد فترة غياب امتدت لأكثر من ثلاثة أعوام، وتعاقدت بانا على المسلسل بشكل رسمي لتنضم إلى البطولة النسائية بجوار دانا ماردينى.



ومنذ انتهاء إجازة عيد الأضحى، بدأ فريق العمل في عقد جلسات مع الشركة المنتجة والمخرج سامر البرقاوي للاستقرار على التفاصيل النهائية للعمل واختيار الأبطال، حيث من المنتظر بدء تصوير المسلسل في سبتمبر المقبل ليكون جاهزا للعرض في شهر رمضان. وعلى الجانب الآخر، ينتظر النجم تيم حسن طرح فيلمه السينمائي الجديد الهيبة بدور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي تشاركه فيه البطولة أيضا السورية بانا جانات.



وانتهى نجوم الهيبة من تصوير المشاهد النهائية منه بتركيا وشارف المخرج سامر البرقاوي، على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم؛ استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائية.

وحرص تيم على الترويج للفيلم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عددا من الصور من كواليس الفيلم، مشوقا جمهوره للأحداث المقرر أن يتناولها العمل.



وتدور أحداث الفيلم حول عدد من الأحداث المهمة والتي حدثت في الأجزاء الخمسة من مسلسل الهيبة، ويشهد الفيلم حالة من التمرد والثورة لشخصية جبل التي يلعبها الفنان تيم حسن.

الهيبة سيكون من إخراج سامر البرقاوي، وسيضم مجموعة متنوعة من ممثلي المسلسل على مدار أجزائه الخمسة، حيث من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائية في نهاية موسم الصيف المقبل.



المسلسل تعتمد أحداثه على عنصري التشويق والأكشن، وتدور الأحداث حول عودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها، في إطار من التشويق والأكشن.

