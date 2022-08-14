عبدالله بوشهري يبدأ إنتاج المسلسلات مع نجوم الخليج والوطن العربي

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كشف الفنان عبدالله بوشهري عن بدء شركة الإنتاج الفنية الخاصة به بتيتو عملها الأول قريبا جدا، من خلال مسلسل يحمل عنوان ولد أمه من تأليف الكاتب فهد العليوة وإخراج حسين دشتي وبطولة نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي على رأسهم: سوسن بدر، محمود بوشهري، إبراهيم الصلال، أحمد السلمان، سماح، شيماء رحيمي، ملاك، وروان الشرقاوي.



وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن سوسن بدر تجسد شخصية والدة محمود بوشهري في المسلسل، حيث تمتلك شخصية قوية تؤدي إلى اهتزاز كيان الأسرة بسبب تدخلاتها في شؤون ابنها وزوجته التي ترفضها بشكل خاص.



وقال بوشهري في أثناء افتتاح شركته: تم بعون الله تعالى تأسيس وإطلاق شركتي الخاصة بتيتو للإنتاج الفني والتي سيتم الإعلان عن أول إنتاجاتها الفنية غدا، آملين أن يكون عملا يليق بالجمهور الكريم، كما نأمل أن نقدّم المزيد من الأعمال الفنية التي ترتقي الى ذائقة الجمهور في المستقبل القريب... نسأل الله التوفيق... انتظرونا.

