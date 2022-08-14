«معشر العشاق» جديد ليالي دهراب

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كشفت الفنانة ليالي دهراب عن عمل غنائي جديد، يجمعها للمرة الأولى مع الفنان عبدالعزيز الويس ونشرت ليالي بوستر العمل الغنائي في صفحتها بـ إنستغرام، وكتب: أنا وهو.. معشر العشاق.



ويُظهر الـ بوستر ليالي، ومن خلفها الفنان عبدالعزيز الويس. كذلك نشر الويس بوستر الأغنية، وتقف فيه ليالي خلفه، وعلَّق: أنا وهي.. معشر العشاق.

وفي وقت سابق، نشر الويس صورة مع ليالي دهراب، لكنه لم يعلن عن العمل الذي سيجمعهما، مكتفيا بالقول فقط: أغاني حب وموسيقى وليالي دهراب. وتفاعلت معه ليالي بالتعليق: الجديد قادم بالطريج.



يذكر أن معشر العشاق تأتي باللهجة الخليجية المغربية، وتعدُّ أول تجربة للويس بالغناء بهذه اللهجة، وهي من كلمات مشاري إبراهيم، والشاعر المغربي، وألحان عبدالعزيز الويس، وتوزيع علي المتروك، ومكس وماستر منتظر الزاير، وستصوَّر الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج سعود النجدي.