آراء

تكلمت في مقال سابق عن أهمية الوعي الشعبي لمساندة النموذج الديموقراطي الجميل الذي يميزنا ونتمتع فيه نحن أهل الكويت، واليوم العرس الديموقراطي المتمثل بانتخابات مجلس الأمة على الأبواب وهذه السنة لا بد من أن تكون مختلفة لما نسمعه من تعليقات إيجابية حتى وإن كانت متحفظة بعض الشيء لكني أرصد أشخاصا أعرفهم كانوا قد فقدوا الأمل في الإصلاح وأسمعهم اليوم بنبرة أكثر تفاؤلا،

فوعود الحكومة في التصحيح والإصلاح صنع الأجواء الإيجابية التي تتصاعد حتى أصبح الأمل اليوم أقرب إلى التحقيق، والشواهد تشير على أننا نسير بخطوات أكثر ثباتا وهناك بوادر فعليه للإصلاح نعيش أجزاء منها اليوم، ويبقى دورنا المهم نحن الشعب في اختيار الفريق التشريعي والذي سيقود مجلس الأمة ويساند الفريق الحكومي في تحقيق رؤية الوطن ومصلحته.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

نجاح العرس الديموقراطي مرهون بوعي أهل الكويت في الأمانة الكبيرة والتي يحملها اليوم كل منا والأمل بأن تذهب أصواتنا لمن يستحق لبناء فريق تشريعي قادر على الإنجاز، طبعا نحن كشعب سنحاول وبالمقابل يجب على الجهاز المسؤول بالدولة في تحديد إطار الأعمال لعضو مجلس الأمة وتحديد دوره القيادي والتشريعي والرقابي لخدمة البلد، كما يجب تحديد دور الفريق الحكومي وتوثيق المؤشرات الرئيسة للأداء لكل عضو قيادي في الدولة،

مؤشرات تمكن الجهاز الرقابي لمراقبة الأداء الحكومي بشكل مبرمج لا شخصانية فيه ولا مصلحة، ولا بد من ضوابط يُعمل بها وبكل حزم لخدمة العدالة في تقديم خدمات الدولة ووضع آليات ونظم متقدمة تجعلنا في غنى عن الواسطة وعن عضو الخدمات الذي يفتح بابا من أبواب الفساد والفوضى في البلد.

باختصار على الحكومة تحقيق وعودها وعلى الشعب اختيار فريق مجلس الأمة، وعلى فريق مجلس الأمة مساندة الرؤية والنظم لأخذ الكويت إلى مستوى أعلى يصل لطموح أهلها.

