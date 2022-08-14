حرب غزة وتضامن الأشقاء

آراء

«أزفت الآزفة» وأصبح الوقت مهيئاً لتضامن عربي غير مسبوق، لموقف موحد من أجل وقف الحرب الشرسة على الفلسطينيين العزل، يدٌ لا تربت برفق فقط على الشقيق الجريح، بقدر ما تشد بقوة من أزر التحالف العربي الذي بدأنا نرى تباشيره في مكوكيات ما قبل قمة مجلس التعاون الأخيرة في جدة.

تضامن عربي يعيد قوة العرب إلى مرابعها الخلاقة، إلى مواقعها الموحدة، إلى كرامتها المهدرة، موقف عربي ضاغط على حلفاء الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية حيث آن الأوان لكي يتم إنجاز حل الدولتين، بأن يكشر الأميركيون ولو لمرة واحدة في وجه الإسرائيليين، أن يجبروهم على التراجع عن صلفهم، والتعامل مع الحقوق المهدرة على أنها حقوق إلى الأبد وليست شعارات إلى آخر المدى.

تضامن عربي من أجل أن يكون لأشقائنا وطن لا تهاجمه الطائرات، ولا تقتل أطفاله المجنزرات والصواريخ والمسيرات، حجج العدو دائماً واهية، وألاعيبهم وأباطيلهم أصبحت لا تنطلي على أحد، قتلوا أشقاءنا للمرة المليون في غزة بدم بارد، أزهقوا الأرواح، وذبحوا الشيوخ والأطفال والنساء ولا أحد في الغرب «الضعيف» يتحدث عن حقوق لشعب، وسيادة لأرض تعد هي الوطن المحتل الوحيد في العالم الآن.

قامت الدنيا ولم تقعد عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، انتفض الشارع الغربي عن بكرة أبيه ليدافع عن أوكرانيا «المسكينة»، وصدوا عشرات المليارات لشعبها المهاجر قصراً بفعل آلة الحرب الشرسة، أقروا العقوبات التي أضرت بالعالم أجمع ولم يكترثوا حتى بمصالح شعوبهم، منعوا الحبوب والطاقة والسفن والسويفت عن الروس وعن أنفسهم حتى ينالوا من الروس لأجل عيون الكوميدي الفاشل زيلينسكي.

فعلوا كل شيء من أجله ولأجل عيون شعبه، ولم يفعلوا أي شيء بتاتاً للشعب الفلسطيني، ولكن لماذا يفعلون أي شيء وهم الذين زرعوا الكيان الصهيوني في هذه الأرض المقدسة؟ لماذا يفعلون أي شيء ونحن مازلنا تحركنا الشعارات والتصريحات الضعيفة، ولا نتحرك بالمواقف الجادة، والتضامن العربي الحقيقي من خلال مشروع محدد الملامح، مبرمج التوقيت، ملتزم في المنح والمنع كلما لزم الأمر.

تضامننا العربي هذه المرة على المحك، وفرصتنا الذهبية بدأت تلوح أمامنا في الأفق القريب، ونجاحنا سوف يكون مرهوناً بكل تأكيد بمدى اصرارنا على مواجهة تحدي ضرب غزة بالمواقف لا بالتلويح بها، بالقرارات الصارمة وليس بالالتفاف عليها، بالإصرار والعزيمة وليس بالوساطات الهشة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

غزة تحت القصف، ونحن على أرائكنا الوثيرة نتسابق على أكثر «الخراف» ليونة عند الأكل، وعلى أفضل أنواع الروبيان وإذا ما كان مصدره البحر أم الجزر اليانعة، وأفخر أنواع «الكافيار» وإذا ما كان يمكن تصديره مع الحبوب بعد فك الحظر عن تصديرها من الموانئ الروسية الأوكرانية، أم أن الأمر مقتصر فقط على الحبوب؟

هذا هو واقعنا الذي يجب أن نتحلى فيها بالتخلص من حالة الترف المزمنة التي حولت حياتنا إلى استخفاف بحياة الآخرين، وإلى تجاهل لآلام الأشقاء ودماء الأبرياء في فلسطين أو غيرها من الدول العربية التي سيطر الإرهاب وتطاحن من أجل السلطة على مقدراتها ومستقبلها وأضغاث أحلامها.

تضامن عربي يا جماعة الخير، هو أضعف الإيمان في هذه اللحظات، قوى ضغط من خلال مؤسساتنا العربية على الغرب المنحاز تماماً للكيان الإسرائيلي والمتجاهل بحماقة لأبسط حقوق شعوبنا في العيش والحياة بسلام وأمان وضمن حدود واضحة مستقرة.

غزة تحت القصف والعرب تحت رحمة الأيادي المرتعشة والغرب تحت وطأة وعد بلفور الأزلي.

لا شعوبنا ترضى، ولا دولنا تقرر، ولا أمل لنا غير الدعاء.

