مصر.. تعديل وزاري شمل 13 حقيبة السيسي: يهدف لتطوير أداء الحكومة داخلياً وخارجياً

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صادق البرلمان المصري، أمس، على رابع تعديل وزاري تشهده حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشمل 13 حقيبة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، تعديل عدد من الحقائب الوزراية، بهدف تطوير الأداء الحكومي.

وقال السيسي، في تدوينة على حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «دعوت مجلس النواب اليوم (أمس) للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله».

وأضاف: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم».

من جهته، كشف رئيس مجلس النواب المصري المستشار د. حنفي جبالي، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة، أسماء الوزراء الجدد في حكومة مصطفى مدبولي.. وجاءت الأسماء كالتالي:

? رضا حجازي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

? محمد أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

? خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة والسكان.

? سها سمير ناشد، وزيرا للهجرة والمصريين بالخارج.

? هاني سويلم، وزيرا للموارد المائية والري.

? أحمد عيسى، وزيرا السياحة والآثار

? أحمد سمير علي صالح، وزيرا للتجارة والصناعة.

? الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيرا للطيران المدني.

? حسن محمد حسن شحاتة، وزيرا للقوى العاملة.

? نيفين يوسف الكيلاني، وزيرا للثقافة.

? اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

? مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.

? اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.

وكان الرئيس السيسي، قد اصدر قرارا في 23 نوفمبر 2017، بتولي د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في حينها مهام القائمة بأعمال رئيس الوزراء، لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء آنذاك، من رحلة علاجية بألمانيا.

وظل مدبولي، يمارس مهام عمله كقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة خلفا لشريف إسماعيل، وذلك في 7 يونيو 2018.

وفي 13 فبراير 2019، تم إجراء التعديل الأول باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.

فيما كان التعديل الثاني في مارس 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير. وفى ديسمبر 2019، تم إجراء التعديل الثالث، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.

