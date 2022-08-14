تضامن خليجي كامل مع السعودية ضد الإرهاب

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت الكويت ودول خليجية وعربية ومنظمات دولية تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد يطال أمنها؛ وذلك على أثر تفجير مطلوب أمني لنفسه وإصابته ثلاثة من رجال الأمن ومقيم.

‏وأعربت وزارة الخارجية امس عن تضامن الكويت الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانب الأشقاء ودعم كل إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم وسلامة شعبهم. وأشادت الوزارة في بيان لها بجهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنهم واستقرارهم ومنها ضبطهم أحد المطلوبين أمنيا في مدينة جدة الذي بادر بتفجير نفسه مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الأمن وأحد المقيمين.

وتوجهت إلى الباري عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.

وفي أبو ظبي وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن «تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها».

وأكدت الوزارة «دعم دولة الإمارات للإجراءات كافةً التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».

وأشادت الخارجية الإماراتية بـ«يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية المختصة خلال تعقُّبها أحد المطلوبين في مدينة جدة، والذي فجَّر نفسه خلال إلقاء القبض عليه؛ ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن وأحد المقيمين»، معربة عن أمنياتها «بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن «تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل ما يُهدد أمنها واستقرارها».

وأكدت تأييدها ومساندتها لكل ما تتخذه السعودية «من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها». وأشادت وزارة الخارجية بـ«كفاءة واقتدار الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية».

وكانت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اعلنت أن مطلوباً أمنياً فجَّر نفسه بحزام ناسف في أثناء محاولة ضبطه بمدينة جدة، ما أسفر عن مقتله وإصابة ثلاثة من رجال الأمن، ومقيم آسيوي.

وفي القاهرة عبّرت وزارة الخارجية المصرية، امس عن تضامنها مع السعودية في مواجهة ما يهدد أمنها مثنية على يقظة السلطات السعودية في التعامل مع العناصر المطلوبة.

واكدت الخارجية المصرية في بيانها تضامُن مصر مع المملكة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكدةً على وقوفها مع المملكة في مواجهة كل صور الإرهاب والعنف والتطرف».



وأضافت «تؤكد مصر مجددًا على دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، ومُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين».

بدورها وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن المملكة تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ووقوفها إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم.

من جهتها أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تضامنها التام مع السعودية في التصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت الأمانة في بيان بقدرة الأجهزة الأمنية في السعودية على التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها.

