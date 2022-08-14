«الغضب العارم 22».. مناورات سعودية- أميركية تعزيزاً للشراكة

عربيات ودوليات

انطلق في مدينة ينبع السعودية، الجمعة، تمرين «الغضب العارم 22» الذي تجريه القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأميركية.

ويضم التمرين فرضيات وتدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية، وذلك بحضور قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وقائد مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية اللواء بول روك، وعدد من كبار الضباط من البلدين.

وقال قائد التمرين العقيد الركن سعود العقيلي: «إن التمرين يهدف إلى الممارسة والتدريب على تنفيذ الخطط العسكرية الثنائية العملياتية والإمدادية».

ويهدف التمرين أيضاً إلى «تبادل الخبرات بين الجانبين والتدريب على العمل التكاملي مع الجهات المدنية لتنفيذ مثل هذه التمارين المختلطة»، بحسب العقيلي.

من جانبه، أوضح قائد القوات الأمريكية المشاركة في التمرين العقيد ماثيو هكولا، أن «الغضب العارم 22» يعزّز العمل التكاملي ويرفع مستوى التوافق والجاهزية القتالية للقوات السعودية والأميركية.

ويتضمن التمرين الذي يستمر شهراً، عدداً من الفرضيات والتدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية بين القوات السعودية والأميركية.

