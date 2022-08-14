العراق.. «حرب الاعتصامات» تُعمِّق الأزمة السياسية

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بغداد- الوكالات: أعلن الإطار التنسيقي في العراق بدء اعتصام مفتوح على أبواب المنطقة الخضراء في بغداد، ردا على احتجاجات أنصار التيار الصدري الذين يعتصمون منذ أسبوعين في محيط البرلمان. ويأتي ذلك بينما تظاهرت حشود من الطرفين ترفع مطالب متضاربة، ما يشير إلى تصاعد الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر.

وقال الإطار التنسيقي في بيان إن أنصاره شرعوا منذ يوم الجمعة في الاعتصام أمام بوابة الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء ببغداد «دفاعا عن الشرعية» ودعما للقضاء العراقي، وللمطالبة بتشكيل حكومة جديدة، و«إنهاء تعليق عمل» البرلمان. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مؤيدي الإطار شرعوا في نصب الخيام بالمكان. وطالب الإطار التنسيقي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي كما طالب القوات الأمنية بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها وتمكينها من أداء عملها.

من جهته، قال زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي إن مظاهرات الإطار التنسيقي أوضحت أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى، وبعثت برسالة واضحة وهي أن الجماهير العراقية تفاعلت مع الدفاع عما وصفها بشرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية. وأضاف المالكي في بيان، أن المظاهرة دعت كل المكونات السياسية الأخرى للاجتماع على كلمة سواء لعبور الأزمة التي يُخشى منها على المسار السياسي الدستوري في البلاد، على حد قوله.

بدوره قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إنه يعاهد المتظاهرين من الإطار التنسيقي على الإسراع في تشكيل الحكومة وعودة البرلمان في أسرع وقت. ودعا المتحدث باسم اللجنة المنظمة لمظاهرات الإطار التنسيقي إلى عودة انعقاد جلسات البرلمان فورا، وقال إن العراق للجميع، مشددا على الحاجة إلى النزاهة واحترام هيبة الدولة، وفق تعبيره.

وقبل ساعات من بدء توافد أنصار الإطار التنسيقي، أدى الآلاف من أنصار الصدر صلاة الجمعة في محيط البرلمان وكانوا قد بدأوا التوافد استجابة لدعوة التيار الصدري للتأكيد على عدم التراجع عن مطالبهم بحل البرلمان العراقي وتشكيل حكومة تمهّد لإجراء انتخابات مبكرة. وشدد خطيب صلاة الجمعة التابع للتيار الصدري على أنه لا مساومة أو تراجع عن المطالب التي رفعها زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن مظاهرات أخرى داعمة للصدر خرجت في محافظات بابل والبصرة وميسان والناصرية والديوانية وواسط والمثنى، مشيرة إلى أن المشاركين رفعوا شعار حلّ البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وتأتي الاحتجاجات الجديدة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر إمهال مجلس القضاء الأعلى حتى نهاية الأسبوع المقبل، لإصدار قرار بحلِّ البرلمان.

