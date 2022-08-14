إدارة بايدن أجرت اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية

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واشنطن- الوكالات: كشف مصدر مطلع ومسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريحات لشبكة «CNN» أن الإدارة الأميركية أجرت اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية في محاولة لتأمين الإفراج عن المواطن الأميركي أوستن تايس.

وقال المصدر المطلع إنه «كان هناك عدد من التفاعلات المباشرة لم يحدث أي منها في دمشق لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم». وأكد المصدر المسؤول في إدارة بايدن التواصل المباشر مع الحكومة السورية، مشيرا إلى أنه كان أحد السبل المتعددة التي تتبعها الإدارة في محاولة لتحرير تايس. وجاءت التحركات تزامنا مع الذكرى العاشرة لأخذ تايس كرهينة في سوريا، وهو صحافي وجندي سابق في قوات البحرية الأميركية تم اعتقاله على حاجز قريب من دمشق بعد أن سافر إلى سوريا لتغطية الحرب الأهلية، بحسب وزارة الخارجية الأميركية. وأعلن بايدن، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الأميركية تعلم «على وجه اليقين أن النظام السوري يحتجزه».

وذكر المصدر المطلع أنه «رغم عرض الولايات المتحدة عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع نظام بشار الأسد لمناقشة قضية تايس، رفض المسؤولون السوريون رفضوا رفضا قاطعا، سواء في المحادثات المباشرة أو غير المباشرة. وأضاف أن «المسؤولين السوريين لم يقدموا أي تفسير لرفضهم أو أي مطالب أو شروط مسبقة لإجراء مثل هذه المناقشات». وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن حكومة بلاده «منخرطة بشكل مكثف مع المسؤولين السوريين لإعادة تايس إلى الوطن، لكن سورية لم تعترف حتى باحتجازه».

بالإضافة إلى الاتصالات المباشرة، استخدمت إدارة بايدن قنوات خلفية، بما في ذلك مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي لعب دورا في تأمين الإفراج عن معتقلين أميركيين في الماضي، وزار العاصمة الأميركية واشنطن في مايو الماضي.