طهران تطلب ضمانات لقبول المقترح النووي الأوروبي

عربيات ودوليات

أعلنت إيران، أنها يمكن أن تقبل اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 «إذا قدم الاتحاد تطمينا» بشأن مطالب طهران الرئيسية.

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية للأنباء عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته أن طهران تراجع الاقتراح الأوروبي الذي «يمكن أن يكون مقبولا إذا قدم لإيران تطمينا بشأن الحماية والعقوبات والضمانات».

وأشار إلى أن الملفات التي تطالب إيران بضمانات فيها هي العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» ومسألة الادعاءات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات، وضمان عدم خرق الاتفاق.