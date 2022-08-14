سلمان رشدي يتعرض لهجوم طعن في مسرح بنيويورك

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نيويورك - الوكالات: ادخل الكاتب البريطاني سلمان رشدي الى المستشفى في حالة حرجة وهو موصول بجهاز تنفس اصطناعي بعدما هاجمه رجل تم توقيفه لاحقا، فطعنه في عنقه وبطنه خلال مؤتمر في ولاية نيويورك.

وهاجم رجل قالت الشرطة إنه يدعى هادي مطر (24 عاما) سلمان رشدي (75 عاما) في قاعة محاضرات في مركز ثقافي في تشوتوكوا (شمال غرب ولاية نيويورك) ومحاوره. وصرح الميجور في شرطة ولاية نيويورك يوجين ستانيزيفسكي للصحافيين أن رشدي نُقل على الفور بمروحية إلى أقرب مستشفى حيث خضع بسرعة لعملية جراحية.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز:» عن وكيل أعماله أندرو ويلي قوله إنّ «الأنباء ليست جيّدة»، موضحا أن رشدي «سيفقد إحدى عينيه على الأرجح وقُطِعت أعصاب ذراعه وتعرّض كبده للطّعن والتلف».

وفور وقوع الحادثة، أعلنت الشرطة أن «مشتبها به اندفع إلى مسرح (المدرج) وهاجم سلمان رشدي ومحاوره»، موضحة أنه «طعن» الكاتب «في رقبته». وأضافت الشرطة مساء الجمعة أن الرجل طعن سلمان رشدي «في البطن» أيضا. أما محاوره مضيف المؤتمر رالف هنري ريس (73 عاما) فقد «أصيب بجروح طفيفة في الوجه» حسب المصدر نفسه.

ووعد وكيل أعمال رشدي بنشر معلومات عن الوضع الصحّي للروائي الذي يعيش في نيويورك منذ سنوات عدّة، فور توفرها. واعتقل المهاجم على الفور وأوقف قيد التحقيق. وقال الميجور ستانيسيفسكي إنه يدعى هادي مطر ومن مدينة فيرفيلد في ولاية نيوجيرزي.

وهنأت صحيفة «كيهان» اليومية الإيرانيّة المحافظة المتشددة امس مهاجم الروائي وكتبت الصحيفة التي يعين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رئيسها «مبروك لهذا الرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي» واضافت «لنقبّل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين».

وقال كارل ليفان أستاذ العلوم السياسية الذي كان في القاعة، إن رجلاً ألقى بنفسه على المسرح حيث كان رشدي يجلس وطعنه بعنف مرات عدة. واضاف الشاهد أن المهاجم «كان يحاول قتل سلمان رشدي». وسلمان رشدي مولود في 19 يونيو 1947 في بومباي قبل شهرين من استقلال الهند، ونشأ في عائلة من المثقفين المسلمين الأثرياء والتقدميين. وأثار غضب العالم الإسلامي بروايته «آيات شيطانية» ما دفع آية الله روح الله الخميني إلى إصدار فتوى في 1989 تدعو إلى قتله. واضطر الروائي للعيش مختبئا منذ ذلك الحين وتحت حماية الشرطة.

