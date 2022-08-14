أوروبا العطشى.. جفاف الـ 500 عام يفتك بالقارة

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عواصم – الوكالات: تواصل اتساع نطاق تأثيرات ظاهرة التغير المناخي العاصفة بأوروبا التي تئن تحت وطأة الجفاف وحرارة الطقس وشح المياه، لدرجة أن المفوضية الأوروبية دقت ناقوس الخطر معلنة أن ما يقرب من نصف أراضي الاتحاد الأوروبي تندرج الآن تحت بند التأهب الأقصى وهي الأعلى ما يلقي بظلاله السلبية على مختلف مناحي الحياة والقطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية والاقتصادية والخدماتية في بلدان أوروبا.

وقال أندريا توريتي، كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية «في الوقت الحالي، يبدو أن هذا هو العام الأسوأ منذ 500 عام، وهو حتى أسوأ مما كان عليه في عام 2018» مضيفا أن «عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه بالنظر إلى القائمة الخاصة بالأعوام الـ500 الماضية، لم تكن هناك أحداث أخرى مماثلة، نظرا لتفاقم الطقس الحار والجاف منذ 4 سنوات».

ويحذر خبراء مناخ وبيئة من أن الأمور ربما تكون أسوأ وبكثير، حيث أن السجلات المدونة لقياس درجات الجفاف الأوروبية تعود فقط إلى 500 سنة خلت، وأن هذا يعني أن الجفاف الذي يفتك بالقارة الآن ربما يكون غير مسبوق على مدى تاريخها، أو على الأقل لمدة تزيد بكثير عن 500 عام.

من جهتها أعلنت الحكومة البريطانية، حالة الجفاف في جزء كبير من إنكلترا التي شهدت منذ مطلع العام أكثر المواسم جفافاً منذ نحو نصف قرن. ويقود الإعلان إلى فرض قرارات وقيوداً على استهلاك الماء، وسط موجة حر في المملكة هي الثانية خلال موسم الصيف.

وذكرت تقارير ان معدل جفاف منبع نهر التايمز بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في اتجاه مجرى النهر. وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، إن يوليو الماضي كان الأكثر جفافاً في إنكلترا منذ عام 1935. ويجف الينبوع الطبيعي الذي يغذي النهر أو منبعه في معظم فصول الصيف.

لكن هذا العام، وصل الجفاف إلى مجرى النهر بشكل أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة، وفقاً لملاحظات خبراء الحفاظ على البيئة.

وفي فرنسا قال مسؤولون إن ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف يهددان بالتسبب بنشوب حرائق غابات جديدة في جنوب غربي البلاد على الرغم من انحسار حريق هائل يستعر في المنطقة منذ أيام خلال الليل. ويعمل رجال إطفاء من ألمانيا ورومانيا واليونان على الأرض لمساعدة نظرائهم الفرنسيين على التصدي للنيران في منطقة جيروند، وكذلك على جبهات أخرى، بما في ذلك في بريتاني في الشمال الغربي.

الى ذلك أدت أسوأ موجة جفاف تشهدها إيطاليا منذ عقود إلى انخفاض مستوى المياه في بحيرة «غاردا»، أكبر بحيرة في البلاد، إلى ما يقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق. وتسبب انخفاض مستوى المياه في البحيرة بالكشف عن مساحات من الصخور كانت سابقا مغمورة تحت الماء وتسخين المياه لدرجات حرارة تقترب من متوسط الحرارة في منطقة البحر الكاريبي.

ولم يشهد شمال إيطاليا هطول أمطار منذ شهور، وانخفض تساقط الثلوج هذا العام بنسبة 70% ما أدى إلى جفاف أنهار مهمة مثل نهر بو، الذي يتدفق عبر قلب إيطاليا الزراعي والصناعي.

وتعاني العديد من الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا وألمانيا التي سجلت انخفاضا قياسيا في منسوب نهر الراين والبرتغال وفرنسا وهولندا وبريطانيا، هذا الصيف من الجفاف الذي أضر بالمزارعين وشركات الشحن ودفع السلطات إلى تقييد استخدام المياه.

