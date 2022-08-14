الفيضانات تودي بحياة 128 شخصاً في اليمن والسودان

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عدن – الوكالات: أكد تقرير أممي وفاة 77 شخصا جراء أمطار غزيرة وفيضانات في اليمن، خلال أقل من أسبوعين. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير له، إن «التقارير الأولية في اليمن تفيد بمقتل 77 شخصا، من بينهم أطفال، جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة».

وأفاد التقرير بأن «هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم خلال الفترة من 28 يوليو الماضي حتى 10 أغسطس الجاري».

وأضاف أنه «تم رصد تضرر 35 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات غالبيتها من العائلات النازحة خلال الفترة نفسها».وأشار إلى أن هذه الأسر «تضررت مساكنها وسبل عيشها ومصادر مياهها جراء الفيضانات».

وتوقع التقرير أن «يستمر هطول الأمطار الغزيرة في اليمن حتى 20 أغسطس الجاري». وفي السودان، أعلنت السلطات السودانية مصرع 51 شخصا وإصابة 24 آخرين جراء الأمطار والسيول في ولايتي نهر النيل والنيل الأبيض.وقالت حكومة ولاية نهر النيل إن السيول تسببت في انجراف عدد من الطرق الرئيسية التي تربط الولاية بمدن أخرى.

وناشدت سلطات الولاية الحكومة المركزية في الخرطوم والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل في ظل انعدام المأوى وصعوبة الحصول على الغذاء ومياه الشرب لآلاف المنكوبين.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني في السودان العميد عبد الجليل عبد الرحيم إن السيول تسببت في انهيار 5345 منزلاً بشكل كلي و2845 منزلاً بشكل جزئي و16 مرفقاً عاماً.

وأوضح أن شرطة الدفاع المدني أرسلت قوافل تحوي معدات إيوائية فضلا عن مضخات المياه لكل الولايات المتضررة، مشيرا إلى أن التغير المناخي الذي يشهده العالم تسبب في هطول أمطار غير معتادة في بعض المناطق بشمال السودان، وهو ما يزيد من تحديات مجابهة موسم الأمطار والفيضانات.

