موسكو تُذِّكر واشنطن بـ«هزيمة أفغانستان»: أعيدوا زيلينسكي إلى المفاوضات

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: دعت موسكو امس الولايات المتحدة الى إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على العودة إلى المفاوضات مع بلاده تجنباً للهزيمة.

وقال مدير «إدارة أميركا الشمالية» في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارشييف في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية «تفادياً لهزيمة منكرة على غرار ما حدث مؤخراً في أفغانستان، سيكون الحل الأمثل هو أن تجبر واشنطن زيلينسكي على الكف عن المقاومة الجوفاء والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان».

من جهة ثانية كشف المسؤول الروسي أن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بأن العلاقات الدبلوماسية الثنائية ستتضرر بشدة وقد تنقطع إذا تم إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب. ونسبت الوكالة إلى ألكسندر دارشييف مدير إدارة أميركا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية أنه إذا أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانونا يستهدف روسيا، فإن هذا يعني أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة.وفي الشهر الماضي قام عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي يسعيان لإقرار قانون يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب بزيارة كييف لمناقشة مشروع القانون مع الرئيس الأوكراني. وذكر دارشييف أن إقرار ذلك القانون سيتسبب في «أخطر الأضرار الجانبية للعلاقات الدبلوماسية الثنائية والتي تصل إلى درجة خفض تلك العلاقات بل وحتى قطعها» وأضاف «لقد تم تحذير الجانب الأميركي».

الى ذلك نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» وجود أي تهديد يحيط بمحطة زاباروجيا النووية، فيما أعلن مسؤولون أميركيون أن موسكو بدأت تحركات لإجراء استفتاءات بمدن في شرق أوكرانيا.

وحذر زيلينسكي ما وصفها بكارثة نووية محتملة في المحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية، وقال إن نتائج هذه الكارثة يمكن أن تكون أخطر من نتائج كارثة تشرنوبل.