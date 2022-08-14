ريال يبدأ حملته ضد ألميريا

دوليه

يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني منتشيا

من تتويج قاري جديد، وهو يخوض لقاءه الافتتاحي اليوم خارج الديار ضد ألميريا الصاعد هذا الموسم الى دوري الأضواء، بعد أن تُوج الاربعاء بلقب قياسي للمرة الخامسة في الكأس السوبر الاوروبية، معادلا رقم برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0.

وأضاف النادي الملكي ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبا جديدا قياسيا الى سجلهما الحافل، بعد أن حققوا الموسم الماضي لقب دوري أبطال أوروبا بسيناريوهات رائعة في الادوار الاقصائية في طريقهم لتعزيز رقم النادي القياسي في أعرق البطولات الاوروبية بالكأس الرابعة عشرة على حساب ليفربول الانكليزي.

وإذا أظهرت الكأس السوبر شيئا، فهي أن ريال مدريد لا يزال يتمتع بأقوى التشكيلات في القارة رغم الصيف الهادئ الذي حظي به نسبيا، على عكس غريمه

برشلونة الساعي للعودة الى أمجاده، إذ إن أبرز صفقاته كانت لاعب الوسط الفرنسي الشاب أوريليان تشواميني مقابل 80 مليون يورو من موناكو وقلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر بصفقة انتقال حرّ من تشلسي الإنكليزي.

وقال أنشيلوتي بعد فوز فريقه بالكأس السوبر «لم أكن بحاجة إلى هذا الفوز لإخباركم جميعا أن فريقي ما زال متعطشا ومتحفزا». وسيعوّل أنشيلوتي مجددا على هدافه الفرنسي كريم بنزيمة وخط وسط مخضرم مؤلف من الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو والالماني توني كروس الذي بدأ أساسيا في مباراة الكأس السوبر أيضا.

وقال كاسيميرو الذي اختير رجل اللقاء، عن إمكانية تحقيق ريال مدريد ستة ألقاب هذا الموسم «كناد، نحن ملزمون بمحاولة الفوز بكل شيء. عندما تخسر، يتم استجوابك، عندما تفوز، يتوقع الناس منك ذلك نوعا ما - لكن هذا النادي يعيش من أجل

ذلك: الكؤوس، الليالي السحرية، الفوز بالمباريات المهمة».

وتابع «لدينا الكبرياء والتعطش، لذلك دعونا لا نتحدث كثيرا عن جميع الألقاب الستة، فلنقم باحتفال قصير لهذا النهائي ثم نفكر في كيفية الفوز باللقب التالي».

