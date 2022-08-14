بايرن لتأكيد بدايته القوية

دوليه

يسعى بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الماضية، الى تأكيد بدايته القوية في ظهوره الأول للموسم بين جماهيره، وذلك حين يستضيف فولفسبورغ اليوم في المرحلة الثانية من الدوري الألماني.

وبعدما استهل الموسم الكروي بالفوز على لايبزيغ في معقل الأخير 5-3 في مباراة الكأس السوبر الألمانية التي شكلت أول ظهور رسمي له في حقبة ما بعد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل الى برشلونة الإسباني، بدأ بايرن حملة الدفاع عن لقب الدوري خارج الديار أيضا وبفوز كاسح آخر هذه المرة على أينتراخت فرانكفورت 6-1.

وأثبت العملاق البافاري أنه أكثر من قادر على التعامل مع خسارة جهود هداف من طراز ليفاندوفسكي، لاسيما في ظل قدوم المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي، وعلى غرار كل من الفرنسي بنجامان بافار وسيرج غنابري وجمال موسيالا، وجد طريقه الى الشباك في المباراتين الأوليين هذا الموسم لفريق المدرب يوليان ناغلسمان.

ورأى ناغلسمان بعد البداية القوية لحملة الدفاع عن لقب الدوري أن «هناك طاقة جيدة جدا» في الفريق، مضيفا «لقد كان من الممتع حقا أن أكون على أرض الملعب اليوم (الجمعة الماضي)».

وأشاد ناغلسمان بمهاجمه الجديد مانيه، قائلا «يمنحنا مانيه المزيد من المرونة. من المستحيل الدفاع (ضد فريقه) في بعض الأحيان. هناك طاقة جيدة جدا في معسكرنا ويمكنكم رؤية ذلك في أدائنا». ولم يكن موقف يوزوا كيميش مختلفا عن مدربه، متحدثا عن «استمتاعنا جدا على أرض الملعب. يمكن بالتأكيد أن ننتقد أنفسنا بشأن عدم المحافظة على نظافة شباكنا مرة أخرى (كما حصل في الكأس السوبر)، لكن لم يكن من السيئ الاندفاع الى الأمام...الفريق في مكان جيد وبإمكاننا تحقيق شيء ما بما نملكه».