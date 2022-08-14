دورتموند قلب الطاولة على أوغسبورغ

دوليه

قلب بوروسيا دورتموند تأخره الى فوز مستحق في غضون 7 دقائق بفضل لاعبيه البدلاء على مضيفه فرايبورغ 3-1 في افتتاح المرحلة الثانية من بطولة ألمانيا، ليتقدم إلى الصدارة مؤقتاً. وعلى ملعب «شوارزوالد ستاديون»، افتتح النمسوي ميكايل غريغوريتش التسجيل لفرايبورغ (10) قبل ان يعادل الانكليزي الشاب جايمي بيوني-غيتينز (18 عاما) النتيجة لدورتموند (77) ثمّ ينتزع الفوز بهدفي ابن الـ 17 عاما يوسوفا موكوكو (84) وماريوس وولف (88).

وارتقى دورتموند مؤقتا الى صدارة الترتيب برصيد ست نقاط، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند ثلاث نقاط. وهو الفوز التاسع تواليا لمدرب دورتموند إدين ترزيتش الذي تولى مهامه الفنية مؤقتا العام الماضي خلفا لماركو روزه قبل أن يثبت في مركزه في مايو، ليحطّم رقما قياسيا سابقا حققه مدرب الفريق السابق وليفربول الحالي يورغن كلوب قبل حوالي 10 أعوام.

