غوارديولا: نريد سيلفا

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تحدث الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مصير البرتغالي برناردو سيلفا، جناح الفريق، خلال الموسم الحالي. وزعمت العديد من التقارير، أن برناردو قد ينتقل إلى برشلونة في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الحالية، إذا نجح برشلونة في بيع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ.

وقال غوارديولا، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أريد أن يبقى برناردو في مان سيتي بنسبة 100%. إنه لاعب مميز».

وأضاف المدرب الإسباني: «لا أعرف ما سيحدث مع برناردو، لكنه يعرف أننا معجبون به ونريده ونحبه.. لكنني لا أعرف ما سيحدث». يذكر أن عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2025.