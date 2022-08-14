فضية «زوجي التراب» للحوال والرشيدي

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نال الراميان سارة الحوال وطلال الرشيدي الميدالية الفضية في منافسات الرماية (زوجي مختلط تراب) في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية التركية. وأهدت الحوال في تصريح لـ «كونا» الميدالية لأهل الكويت، متعهدة بتحقيق إنجازات قادمة في المستقبل.

من جهته، أعرب الرشيدي في تصريح مماثل عن امتنانه لطاقم التدريب والوفد الكويتي لمساندتهم له، معربا عن الأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل لرفع علم الكويت عاليا.وكانت الحوال قد أحرزت الخميس الميدالية الذهبية في منافسات (فردي تراب) في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، فيما تمكن الرشيدي من اقتناص الميدالية الفضية في منافسات الفئة نفسها.

وفي منافسات السباحة، تأهل سباحو الكويت إلى الدور نصف، النهائي حيث سجل السباح راشد الطرموم رقماً كويتياً جديداً في سباق 50 متراً صدراً بعد أن قطع مسافة السباق بـ 28.58 ثانية، وسجل وليد عبدالرزاق 55.43 ثانية في سباق 100 متر فراشة، وسعد الشمروخ 4.14.65 دقائق في سباق 400 متر حرة، وفيصل التناك 2.13.55 دقيقة في سباق 200 متر ظهراً. في حين تأهل فريق التتابع المكون من علي الزامل وعبدالعزيز الضويحي وراشد الطرموم وسعود الشمروخ إلى نهائي 4 في 100 حرة بعد أن قطعوا مسافة السباق بـ 3.31.91 دقائق.

وأنهى منتخب ألعاب القوى مشاركته في الدورة بحصول اللاعب عبدالرحمن العازمي على المركز الرابع في مسابقة رمي الرمح بعد أن سجل رقما شخصيا جديدا بـ 68.41 مترا. وحصل خالد المسعد على المركز السادس في مسابقة القفز العالي مسجلا 2.09 م، في حين سجلت أمل الرومي رقما شخصيا جديدا في سباق 1500 متر بعد أنهت السباق في المركز الحادي بـ 4.36.57 دقائق.

