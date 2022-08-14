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عقلة: مبوكاني تسلم كل مستحقاته المالية

راشد خلف
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الأحد 14 أغسطس 2022

أكد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة أن الكونغولي ديوميرسي مبوكاني مهاجم الفريق السابق تسلم جميع مستحقاته المالية في وقتها القانوني، نافياً ادعاءات اللاعب بأنه لم يحصل على راتبه في الوقت المحدد.
وأشار عقلة في تصريح نشره حساب النادي الرسمي على موقع «تويتر» إلى أن مبوكاني «تخلف عن حضور التدريبات رغم ابلاغه مرات عدة عن طريق أطر التواصل الرسمية مع اللاعب ووكيله». وأضاف: «كل التحويلات المالية للاعب تمت في وقتها القانوني».
وشدد عقلة على أن سجل نادي الكويت خال من الشكاوى وتأخير مستحقات اللاعبين، مؤكداً أن ما حدث هو تجاوز من اللاعب نفسه وأن النادي اتخذ كل الاجراءات القانونية لحماية حقوقه.
وكانت مواقع إخبارية نشرت عن اللاعب قوله إن النادي «لم يحترموا عقدي، ولم أتقاض راتبي بشكل صحيح». وأضاف اللاعب: «مازلت في أفضل حالاتي، ومستعد لبدء تحد جديد»، مؤكداً انه حالياً لاعب حر ولا يتعين على الأندية دفع رسوم لانتقاله.
ويواصل الأبيض تدريباته اليومية في معسكره بالنمسا تحت قيادة المدرب الكرواتي روديون غاسانين (رادان)، على أن يخوض الفريق غداً الاثنين آخر مبارياته الودية أمام الشارقة الإماراتي، ويعود الأربعاء إلى البلاد استعداداً لانطلاق بطولة الدوري الممتاز التي يستهلها بمواجهة الجهراء يوم 26 أغسطس الحالي.


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