العربي يعاود تدريباته

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يعاود العربي تدريباته اليوم بعد عودته أول من أمس من معسكره التدريبي في تونس، ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات محترف الأخضر الجديد العاجي لامين دياكيتي الذي وصل هو الآخر أول من أمس.

من جانب آخر، أكد رئيس النادي عبدالعزيز عاشور أن العربي لن يلاحق اللاعبين المنقلين من النادي، في إشارة إلى محمد فريح الذي انتقل إلى الكويت وعلي جراغ وعبدالله الشمالي وأحمد إبراهيم المنضمين إلى القادسية. وقال عاشور في بيان نشره الحساب الرسمي للنادي: «لم يخرجوا دون رغبتنا، بل تم التغاضي عنهم لأسباب عدة وكان باستطاعتنا إبقائهم، لكن النادي العربي لن ولم يظلم أي لاعب».

