كاظمة يعود فجر اليوم

محلية

يعود إلى البلاد فجر اليوم الأحد وفد نادي كاظمة بعد أن أنهى معسكره التدريبي في صربيا استعداداً للموسم الجديد. وخاض البرتقالي الذي يقوده الصربي زيلكو ماركوف خلال المعسكر 4 مباريات ودية فاز في الأولى على سلوغو الكرواتي 4-0، وتعادل في الثانية مع باني الصربي 0-0، وفي الثانية مع دبا الفجيرة الإماراتي 3-3،

قبل أن يخسر مباراته الرابعة أمام الظفرة الإماراتي 0-3.

ويسعى كاظمة الذي توج الموسم الماضي بلقب كأس الأمير ونافس على لقب الدوري إلى مواصلة المنافسة على الألقاب حيث دعم صفوفه بأكثر من صفقة محلية وأجنبية، علماً بأن الفريق يستهل مشواره في الدوري يوم 27 أغسطس بمواجهة الفحيحيل على ستاد الصداقة والسلام.