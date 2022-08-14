بورسلي تشكر دعم القيادة السياسية

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استقبل وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر رئيس نادي الطموح المدير الوطني للأولمبياد الخاص رحاب بورسلي بمناسبة فوزها بعضوية لجنة خبراء حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التابعة للأمم المتحدة CRPD (2023-2026) في انتخابات اللجنة التي جرت في نيويورك أخيراً.

ونقل الناصر تهنئة القيادة السياسية لبورسلي بهذا الانجاز الكويتي غير المسبوق، مؤكداً ثقته بامكاناتها بتقديم الوجه الحضاري المشرف للخبرات الكويتية في مجال رعاية ذوي الاعاقة باللجنة الدولية، والمساهمة من خلال اللجنة في إثراء وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترجمة الرؤية الكويتية الطموحة في رعاية ذوي الإعاقة التي جسدها القانون رقم 8 لسنه 2010 الذي تم طرحه كنموذج عالمي من خلال ملف ترشح الكويت.

من جهتها، رفعت بورسلي أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد، وأكدت حرصها على بذل جل الجهد لترجمة ثقة المجتمع الدولي والتي جسدت مكانة الكويت العالمية وثقلها ودورها الرائد في مجال العمل الإنساني وتجربتها المميزة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة، وثمنت دعم الناصر وأسرة وزارة الخارجية والجهد الخلاق للبعثة الدبلوماسية الكويتية في الامم المتحدة.

وقدمت الشكر لكل الجهود التي أسهمت في تقديم الكويت بهذه الصورة الراقية والمشرفة في هذا التجمع الدولي من الكوادر الكويتية في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والجمعية الكويتية لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة ونادي الطموح الكويتي والهيئة العامة للرياضة و الهيئة العامة لشؤن ذوى الإعاقة.

يذكر أن مرشحة الكويت بورسلي حققت المركز الثاني في انتخابات لجنة خبراء حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة CRPD بعد حصولها على 150 صوتاً من اصل 182 صوتاً وبفارق صوت واحد عن المركز الاول.

