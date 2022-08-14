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نعم من يستحق الاحتراف؟ سؤال كان من الواجب على من يضع رؤية الرياضة الكويتية مستقبلاً أن يدرسها بعناية قبل الاستعجال بها، لكي لا تطبق على الورق ومن غير فائدة ؟

فقد كنت لاعب قدم و محاضراً و مدرباً و ادارياً.. الخ في اللعبة، ولكنني أجد في من يطور اللعبة، سواء بالهيئات الرياضية الاهلية او الحكومية لا يعملون بطريقة فنية صحيحة للوصول الى الاحتراف الكامل بكرة القدم، وللأسف منحوا أولوية لها كونها اللعبة الشعبية الاولى في الكويت والعالم،



فهي المقياس الرياضي الاساسي لتقدمنا في الساحة الرياضية العالمية؟ ولكن اذا أراد المسؤولون الحكوميون و قيادات اللجنة الاولمبية و الاتحادات والاندية الرياضية التفكير بمنطق سليم فعليهم تبني اللاعبين المتفوقين في الالعاب الفردية كأساس للتحول الى الاحتراف الرياضي الحقيقي، الذي يمكننا ان نقيس به مستوانا الرياضي باستمرار.



فأبسط مثال يمكن الاسترشاد به هو نتائج منتخباتنا في دورة التضامن الاسلامي، التي تقام حاليا بمدينة قونية التركية والنتائج التي أحرزها ابطال الرماية (وهم من مدة طويلة يحققون البطولات العالمية و الاولمبية ولكنهم ما زالوا هواة) و العاب القوي و بعض الالعاب القتالية، فهؤلاء يمكن تطبيق الاحتراف عليهم بأقل تكلفة و بسهولة، لان عقباتها بسيطة، كونها لعبة فردية يسهل تحويلها الى الاحتراف الكامل مقارنة مع الالعاب الجماعية.



اذاً فلنعد حساباتنا و أدعو اتحادات الالعاب الفردية إلى وضع خطة لاحتراف ابطالها و فرضها على المجتمع او الحكومة، كما فعل اتحاد القدم المعين، فنصيحتي للوزير المختص بأن يهتم بهذا الامر ما دام الابطال امامك من غير مكياج وما يحتاجونه الدعم و التشجيع المستمر. والله من وراء القصد.

