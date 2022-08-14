«ناشئو الطائرة» إلى طهران

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أنهى منتخب الكرة الطائرة للناشئين أمس معسكره التدريبي، الذي أقامه في تركيا استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين (تحت 18 سنة) التي تنطلق في طهران غدا وتستمر لغاية 22 أغسطس الحالي. وسيتوجه المنتخب اليوم إلى إيران مباشرة لخوض البطولة.



ويترأس الوفد عضو مجلس ادارة الاتحاد جاسم الفيلكاوي ويتكون من الجهاز الفني والاداري بقيادة المدرب الوطني خالد المطيري ومساعده هاشم دشتي بالاضافة 14 لاعبا.



وكان الأزرق انتظم في المعسكر التركي لمدة اسبوعين خاض خلال 6 مباريات تحضيرية. بدوره، اكد المدرب المطيري أن المعسكر التركي حقق أهدافه على المستويين البدني والفني، مشيرا الى ان المنتخب خاض 6 مباريات متدرجة المستوى ضد فرق من فئات عمرية أكبر من ضمنهم منتخب شباب الطائرة الذي يعسكر حاليا في تركيا.