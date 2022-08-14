«طائرة برقان» تعاقد مع المدرب شنايدر

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تعاقد نادي برقان مع مدرب الكرة الطائرة الأرجنتيني اليساندرو شنايدر لقيادة الفريق في الموسم المقبل. وسيحل شنايدر بدلاً من مواطنه جوليان الفاريز الذي قاد الفريق في الموسم الماضي وحقق معه نتائج لافتة ما دفع القادسية إلى التعاقد معه.



ويسعى المدرب الجديد إلى مواصلة تقديم الفريق المستويات ذاتها التي قدمها في الموسم الماضي، التي أسهمت في تأهل برقان إلى المربع الذهبي للدوري لأول مرة في تاريخه.

من جانب آخر، وصل إلى البلاد مدرب «طائرة الجهراء» الأرجنتيني بابلو خافيير والمعد البدني مواطنه ماورو سيباستيان، وكان في استقبالهما مدير اللعبة عبدالله السهو.