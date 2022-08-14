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وصول مدرب الكويت

زيد خلف
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الأحد 14 أغسطس 2022

يبدأ مدب فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت الأرجنتيني داميان اريداندو قيادة تدريبات الفريق اليوم بعد أن عاد البلاد إلى أول من أمس من اجازته الصيفية برفقة طبيب الفريق مواطنه غابرييل أدريانو. وسيدخل طائرة الأبيض بقيادة المدرب الأرجنتيني فترة الاعداد الجدية تحضيراً للموسم المقبل.

وكانت إدارة الأبيض جددت عقود لاعبي الفريق الذين تجاوزوا 30 عاماً وهم الخماسي: عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالله بوفتين، عبدالرحمن العتيبي وناصر الرفاعي.
كما ضم الأبيض المحترف الروسي دينيس رومان لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وسيصل المحترف الروسي إلى البلاد خلال الفترة المقبلة، كما اقترب الأبيض من التوقيع مع محترف آخر خلال الأيام القليلة القادمة. وكانت تدريبات الفريق انطلقت الأسبوع الماضي بقيادة مساعد المدرب الأرجنتيني ماكس.


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