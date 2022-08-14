الاخيرة

لم يُفتح باب الانتخاب بعد، ومع ذلك نرجو منك عزيزي الناخب والناخبة في هذا الوقت المبكر ألا تنتخب:

أولا.. من يجعل ولاءه لا لوطنه الكويت بل لخارجه وإذا كانت قيادته الخارجية ومن يمتثل لأمرها مشغولة بمشكلاتها في هذه الحقبة، فقد تتفرغ لنا في زمن لاحق وتزمع الشر ونشر الفوضى والعنف بين صفوفنا، وخير لنا آنذاك أن يكون الاتباع في مواقع لا تهش ولا تنش، على أن يكونوا في مواقع قيادية تضر وتنفع وتدفع بالشباب الغر للإضرار بوطنه.



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ثانيا .. من يجعل الكرسي النيابي الأخضر وسيلة للإثراء غير المشروع فيرقب الناخب لاحقا تغيير أحواله، ولا يمكن أن يكون الثراء الفاحش الذي أصابه نتيجة راتب النائب مهما كانت بركته، هذا النوع إن وجد كحال سابقه شديد الخطورة لأنه يمكن لأجل المال، الذي لا لون ولا رائحة له، أن يبيع البلد كما حدث في بلدان أخرى، فبعض الجيوب تتحول بسهولة من العملات المحلية إلى ما هو أقرب لمحال الصرافة.



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ثالثاً.. من لا يشعر بالامتنان لوطنه عند فوزه، بل وضمن ولاءات ما تحت الوطن يرى أن الفضل في وصوله لجماعته وقرابته، لذا لا يهتم في مقترحاته ومشاريعه وأعماله بمصلحة الوطن وأجياله القادمة، بل المهم لديه هو النجاح بالانتخابات القادمة أياً كان الثمن... تلك نماذج شهدنا مثلها في دول عربية مختلفة أسهمت في الإضرار بها ونرجو ألا نرى مثلها في بلدنا وإن وجدت فعلينا أن نبتعد عن انتخابها!



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آخر محطة:

يد واحدة لا تصفق وإصلاح حال البلد والطريق لمستقبله المشرق ليس صعباً ولا مستحيلاً ويمر بنا كمواطنين وناخبين وعبر حسن اختيارنا، والأكيد أن بين المرشحين من يمكن وصفهم بالقوي الأمين، وعلينا فقط أن نضع مصلحة الكويت ومستقبل أبنائها وأجيالها كمسطرة وحيدة للاختيار فهل نفعل؟! الأمر بيدنا