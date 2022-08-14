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وطن النهار

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«الوقف الإنساني» أطلقت «إغاثية» لمتضرري المجاعة في الصومال


أطلقت «الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية» حملة إغاثية عاجلة لدعم ومساندة المتضررين من المجاعة والجفاف بالصومال، تحت شعار «نعين ونعاون - الصومال يستغيث».
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل: إن ملايين الأشخاص في الصومال يعانون من الجوع وتردي الأوضاع المعيشية، فيما يواجه ملايين الأطفال سوء التغذية الحاد، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة.
وأضاف العبد الجليل، إن وتيرة الجوع والجفاف تشهد تطوراً ملحوظاً، يتطلب تدخلاً سريعاً وتعاوناً من الجميع لنجدة المنكوبين والمتضررين من تلك المجاعة.


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