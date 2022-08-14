«الشباب» دشن منصته الجديدة

وطن النهار

دشن مجلس الشباب الكويتي التابع للهيئة العامة للشباب الخميس الماضي منصة «مجلس الشباب الكويتي» بهدف ايصال رسائل محلية ودولية من خلالها وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للشباب.

وقال ممثل المدير العام للهيئة ونائب المدير العام لقطاع الشباب وقطاع الخدمات المساندة بالتكليف حسام الصالح في كلمة خلال المؤتمر الصحافي لتدشين المنصة إن القيادة السياسية ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يدعمون المجلس بشكل كامل.

من جهته، أعرب نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس فارس العنزي خلال المؤتمر عن الفخر بهذا المجلس، مبديا التفاؤل بها بما سيسهم في بناء نهج وعهد جديدين.

من جهته دعا رئيس مجلس الشباب نواف القويضي الشباب كافة إلى زيارة المنصة والاستفادة من خدماتها من أجل العمل سويا على مناقشة قضايا الشباب ومعالجتها للحصول على فرصة تأهيلهم من خلال الفرص التي سيقوم المجلس باتاحتها.

وأوضح القويضي أن الدولة تقدم شباب الكويت كفاعلين ومتواجدين في جميع المناسبات الدولية، مشيرا إلى أن الجميع يعملون بجهود جبارة من أجل المضي قدما في تحقيق رؤية الكويت 2035 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي التزمت الكويت تحقيقها.

