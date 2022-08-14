البديوي: تعزيز الحوار الإستراتيجي ومسارات التعاون بين الكويت وأميركا

وطن النهار

قدم سفير الكويت المعين لدى الولايات المتحدة جاسم البديوي نسخة من أوراق اعتماده الى رئيس المراسم بوزارة الخارجية الأميركية روفس جيفورد.

وجدد السفير البديوي خلال مراسم تقديم نسخة من أوراق اعتماده بمقر الخارجية الأميركية وبحضور مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التعبير عن اعتزاز وتقدير القيادة السياسية في الكويت بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية العريقة التي تربط الكويت والولايات المتحدة.

كما نقل تحيات وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر المحمد الصباح الى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا تأكيد تطلع الجانبين إلى تعزيز أوجه ومسارات التعاون المشترك في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة لاسيما عبر الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، والذي يشكل الية فعالة للانتقال بالعمل الثنائي بين البلدين إلى مستويات مرموقة تلبية لتطلع البلدين وطموح الشعبين الصديقين.

وفي تصريح لـ «كونا» أعرب السفير البديوي عن بالغ اعتزازه بالثقة السامية ومنحه شرف تمثيل الكويت لدى الولايات المتحدة.كما أعرب عن ترحيب دولة الكويت «بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين ووشائج التعاون القوية والمتميزة التي تربط كلتا الدولتين،

والتي توسعت لتمثل تعاونا استراتيجيا مهما تمثل بجهود متعددة وناجحة تواصل بذلها الدولتان الصديقتان لضمان امن واستقرار المجتمع الدولي انطلاقا من الارضية الصلبة المبنية على تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية ارساء عوامل الامن والسلم وممارسة الدبلوماسية الوقائية حول العالم.

«وتطرق السفير البديوي إلى العلاقات الثنائية متعددة الجوانب التي تربط الكويت والولايات المتحدة، مشيرا إلى ان «الولايات المتحدة تعتبر وجهة أساسية ومهمة للطلاب والطالبات الكويتيين إلى جانب المرضى الكويتيين الذين يقصدون المراكز الصحية الأميركية المرموقة للعلاج» علاوة على السياح الذين يقصدون جميع المدن والولايات.

