الجوعان: الأوطان تُبنى بسواعد شبابها

وطن النهار

انطلق الملتقى الأول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي»، صباح أمس، تحت شعار «أجيال تدعم قضايا الامة»، والذي تحتضنه جمهورية مصر العربية في «القاهرة» خلال الفترة من 12 -14 اغسطس الجاري، بمشاركة 22 دولة عربية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، وذلك بتنظيم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وشاركت رئيسة معهد المرأة للتنمية المجتمعية المحامية كوثر الجوعان في المحور الاول «بناء الوعي المفهوم المجتمعي»، إلى جانب رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات سعيد نغزة من الجزائر ورئيس جمعية الخالدية الشبابية ابراهيم راشد من البحرين والمستشار القانوني مهند القريشي من العراق، حيث قال الجوعان، اننا «نحن نعتبر أنفسنا من الدول التي تنافس على مقاعد التقدم والأولويات في المراتب المميزة في شتى النواحي، وإذا كانت غالبية مجتمعاتنا العربية من الشباب فحري بنا أن يكون الوعي هو البوصلة التي تقود بها مجتمعاتنا شبابنا، اعتزاز بهويتنا العروبية وموروثاتنا وديننا».

وأكدت ان الوعي أكثر الأشياء التي يمكننا بحثها وضوحاً وأكثرها غموضاً في الوقت نفسه، لافتة إلى أن الدراسات الخاصة بالوعي توضح الفجوة السحيقة بين ما هو داخلي وما هو خارجي، أو بين العقل والدماغ أو بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي، مضيفة ان تلك المسألة ليست إلا تجسيداً معاصراً لمسألة « العقل – الجسد « الشهيرة التي حيرت الفلاسفة على مدى أكثر من ألفي عام – المشكلة أنه فيما يتعلق بالتجربة الإنسانية العادية، فيبدو أن هناك نوعين من الأشياء مختلفين تمام الاختلاف، دون وجود وسيلة واضحة لربطهما معاً.

وتابعت: «يعتبر الوعي جوهر الإنسان وخاصيته التي تميزه عن باقي الكائنات الحية الأخرى، حيث إنه يصاحب كل أفكار الإنسان وسلوكه، ما يطلق عليه اسم (الوعي التلقائي)، كما أنه مرتبط بمجموعة الأحاسيس والمشاعر التي تكمن في أعماق الذات وهذا ما يطلق عليه وعي (سيكولوجي) ويظهر هذا الوعي في الحياة العملية الذي يتجسد على شكل وعي سياسي أو أخلاقي، موضحة أن انواعه تتعدد بممارسة نشاط معين (فكري، تخيلي، يدوي) يمكن تصنيفه إلى الوعي العفوي التلقائي، الوعي التأملي، الوعي الحدسي، والوعي المعياري الأخلاقي.

وأشارت إلى أن الدستور نص في مادته 9 على أن: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، كما أكدت المادة 10 منه على أن: «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

وشدد على أن الدولة هي المسؤولة على الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وديننا وعلينا ألا ننساق لدعوات التحرر الفاشلة التي تأتينا من الغرب، فلقد انعمت علينا شريعتنا الإسلامية ودستورنا وجميع قوانينا بالحفاظ على الأسرة التي تتكون من رجل وامرأة بعقد زواج شرعي يرزقون بأبناء يحافظون على هويتهم وانتمائهم الإسلامي والعربي.

وفيما يتعلق بالأسرة ودور مؤسسات المجتمع المدني، قالت الجوعان: «يتجلى الدور الأكبر في تشكيل وخلق وعي وشخصية وثقافة الإنسان على الأسرة والمدرسة ثم المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لكشف العلل التي تقف وراء ظهور الأزمات الاجتماعية والأخلاقية ثم الكشف عن مخاطرها على حياة الأفراد والمجتمع ثم الدولة بشكل عام».

وأضافت إن الإنسان كلما أنار طريقه بالتصحيح والرقي تقلصت مساحة الظلام في جوفه والمحيطة به حتى ينعم هو ومن حوله من الناس بذلك النور أكثر وأكثر، وتجد الذين وصلوا لمرحلة مناسبة من التطور الذاتي يصبحون قادرين على العطاء وخدمة مجتمعهم، فهم بدورهم يدخلون هذا الوعي لمحيطهم الاجتماعي بالانخراط في الأنشطة المختلفة مثل التطوع ومساعدة الآخرين،

أو المهني بطريقة مناسبة ترفع مستوى الوعي وتفتح آفاقاً جديدة، لأن الوعي الذاتي كلما عم توسع تأثيره في أهم وأكبر شريحة في المجتمع ألا وهي الشباب وأقوى وسائل ترقيته وتوسيعه هي التربية أولاً ثم التعليم وثانياً الإعلام بمختلف أنواعه وآلياته .

ومضت قائلة: «كشبكة الانترنت، تعتبر في عصرنا الحاضر أداة مهمة، إذ تأثيرها كبير في تشكيل الوعي المجتمعي لذا يجب توجيه الاهتمام لها وجعلها وسيلة من الوسائل المهمة في نشر الوعي الذاتي.

التوصيات

وأوصت الجوعان، بضرورة التأكيد على إعلاء القيم الإيجابية المرتبطة بالتنوع الثقافي وحقوق الشباب ومبدأ سيادة القانون والمساواة، التنسيق بين الهيئات لمحاربة الانحراف الفكري ومظاهره واعتماد آلية لمواجهته، الاهتمام بتطوير فكر الشباب والنهوض بثقافة المجتمع، الاهتمام بالنشء (الأطفال والشباب) والتنوع الثقافي، تنمية الوعي الحقيقي لدى الشباب لتجنب الوعي الزائف الذي تبثه مواقع التواصل الاجتماعي،

وضرورة النوعية المعرفية للشباب لعلاج ظاهرة النشوة المعرفية لديهم، والاهتمام بالصحة للأطفال والشباب، وباعتبار الشباب الأكثر تقبلاً للتغيير فإن استعدادهم الموضوعي نحو التغيير وتقبل الجديد والتعامل معه بروح خلاقة ومبدعة فلابد من إتاحة الفرصة له للانخراط في أعمال مفيدة للمجتمع كالتطوع بروح خلاقة ومواكبة حركة المجتمع، دعوة وزارتي الشباب والتربية لتبني برامج موضوعية للاستحواذ على فكرة وحركة وطاقة الشباب المتقد حماسة وحيوية وتفاعله مع معطيات المجتمع ومتطلباته،

ضمانة للتقدم بثبات والبعد عن الفكر المتطرف والانحراف وراء الأفكار المرفوضة في قيمنا وعاداتنا وديننا الحنيف، والشباب قوة اجتماعية مهمة وكسب هذا القطاع من قبل صانعي القرار والسياسيين يعني كسب معرفة التغيير، والشباب قوة اقتصادية بعقولهم النيرة ووعيهم بالجهد التنموي.

