394 مخالفاً ومطلوباً في «القبضة الأمنية»

وطن النهار

استكمالاً للحملات الأمنية الشاملة والموسعة التي تقوم بها وزارة الداخليـة لفـرض هيبة وسيادة القانون وملاحقة المخالفين والمطلوبين انطلقت، حملة أمنية شاملة على منطقة المهبولة بقيادة وحضـور نائب رئيس مجلـس الـوزراء وزير الدفـاع وزير الداخليـة بالوكالة الشيخ طلال الخالـد، وعدد من القيادات الأمنية المختصة، إذ أغلـق رجال الأمن المشاركون في الحملة المنطقة في إطـار خطـة استهدفت التمركـز عـلـى مداخلهـا ومخارجهـا لمنع المطلوبيـن والخارجين على القانـون مـن الهـروب.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المطلوبين ثم تحويلهم جميعا إلى جهة الاختصاص.

وأكدت الإدارة استمرار الحملات الأمنية والمرورية لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل.

وتدعـو الإدارة إلى ضرورة تعاون الجميـع مـع رجـال الأمـن فـي الإبلاغ عـن المخالفيـن وعـدم التستر أو ايـواء أي مخالف تجنباً للوقوع تحت طائلة القانـون.

ومن جانب آخر، ‏تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال منافية للآداب وخادشة للحياء، وقد عثر معهم على كمية كبيره من الأدوات المنافيه للآداب.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ومتابعة من وكيل وزير الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، وضمن الجهود المبذولة من قبل القطاعات الميدانية المعنية من أجل التصدي للخارجين عن القانون وفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان في منطقتي المهبولة.. والجليب وضمن الحملات الامنية المستمرة بشكل يومي، قامت القطاعات الأمنية المعنية بحملة أمنية واسعة وشاملة الجمعة 2022/8/12 على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أسفرت عن ضبط 394 مخالفاً لقانون الاقامة ومطلوبين، منهم 66 في منطقة الجليب و 328 في منطقة المهبولة.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية مستمرة على مختلف مناطق البلاد، خصوصاً على منطقتي الجليب والمهبولة بشكل يومي، وذلك لضبط المخالفين والمطلوبين، وكل من تسول له نفسه القيام بأعمال مخالفة للقانون.

وأهابت الادارة بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة، حيث انها جريمة يعاقب عليها القانون مشددة الإدارة على ضرورة التزام الكفلاء بقانون الاقامة، حيث سيتم عمل منع كفالات (بلوك) على الكفيل، سواء كان شخصا أو شركة، (منع كفالات، منع تأشيرات، منع التجديد، وتحويل إلى التحقيقات) في حال عدم الالتزام سيتم تطبيق الاجراءات والشروط المتبعة لقانون الاقامة ومنع العامل المخالف من الدخول إلى البلاد.

