آليات البلدية «تدك» اليوم تعديات المناطق البرية و«أملاك الدولة»

وطن النهار

تأكيداً لتعليمات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي وتطبيقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، تتجه آليات البلدية صباح اليوم لإزالة جميع التعديات في المناطق البرية وعلى أملاك الدولة، مع اتخاذ كل الإجراءات بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة.

وكان المنفوحي قد أعلن سابقا عن تشكيل فرق ميدانية للبدء في تنفيذ خطة ازالة التعديات في المناطق البرية في محافظات الجهراء والاحمدي والفروانية، التي ستستمر لمدة ثلاثة اشهر،مشيراً إلى إتمام فرق البلدية جهوزيتها لانطلاق الحملة بشكل واسع من خلال توفير المعدات والاليات اللازمة لعملية ازالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى طبقا لجدول زمني معد وفقاًللمواقع المرصودة من قبل الفرق الرقابية في المناطق البرية وتوجيه الانذارات لإزالتها.

وأكد مصدر أن البلدية لن تتساهل في تطبيق القانون مع المخالفين، مطالباً بالتعاون وسرعة الاستجابة مع فرق البلدية، تجنبا للمساءلة القانونية مشددا على أنه لن يكون هناك اي تراخٍ او تهاون في عملية ازالة مخالفات وتعديات مناطق البر، مثمناً التعاون الذي أبدته الجهات الحكومية لإنجاح خطة البلدية في تطبيق القانون.

من جانب آخر، أكدت البلدية أنها غير مختصة بإزالة رمال السافي على طريق السالمي أو طرق السفر «غير المرصوفة، لافتة إلى أن إزالتها من اختصاص جهة أخرى، وفي حال طلبت جهة الاختصاص المساعدة تقوم بتزويدها بالآليات المساندة.

من جانب آخر واصلت الفرق الرقابية في البلدية حملاتها اليومية بالكشف على السراديب المستغلة تجاريا عبر تكثيف جولاتها الميدانية في المناطق الاستثمارية، حيث نفذ الفريق الرقابي في محافظة الجهراء توجية 3 انذارات هندسية بالاضافة الى إغلاق سردابين وعمل بلوك لصاحب القسيمة واخلاء سرداب في منطقة الجهراء.

بدوره، قام الفريق الرقابي في محافظة حولي بجولة ميدانية أسفرت عن توجيه 9 إنذارات تعد على أملاك الدولة، حيث قام بإستغلالها تجاريا، كما تم رفع حديد في منطقة سلوى حيث تبين انه مقر انتخابي قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

