العقاب: 12 دولة بحثت تحديات «الحماية البيئية»

وطن النهار

نظم مركز صباح الاحمد للتدريب البيئي في الجمعية الكويتية لحماية البيئة، ورشة الخبراء السادسة للعام الحالي بعنوان «واقع التوعية والإعلام البيئي في الوطن العربي»، بحضور نحو 75 خبيرا ومشاركا من 12 دولة عربية، لمناقشة مفاهيم وأنشطة التوعية البيئية والإعلام البيئي في المنطقة العربية وأهم تحدياتها وطرق مواجهة القضايا البيئية العالمية، وذلك بمشاركة كل من د.محمد السيد من الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) ود.ابراهيم عودة من جمعية الحياة البرية في فلسطين، ود. وجدان العقاب رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة.

وناقشت الورشة محاور عدة منها خبرة الجمعية الكويتية لحماية البيئة في التوعية والاعلام البيئي من خلال عرض تطور الجانب الإعلامي الذي تتبعه الجمعية بمنهجية تسهم بشكل مباشر في تطوير الإعلام البيئي المقروء والمسموع والمرئي، بينما ناقشت جمعية الحياة البرية الفلسطينية رؤيتها للاعلام البيئي والتوعية الجماهيرية من خلال الحملات الجماهيرية التي قامت بها وشاركت تجربتها في الاعلام الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة، وفي المحور الثالث عرض الدكتور محمد السيد من شبكة رائد أهم القضايا البيئية على الساحة العالمية وطرق مواجهة الاعلام العربي لها خاصة مع حشد العالم للجهود الاعلامية لمؤتمر الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ السابع والعشرين كوب 27.

وتناولت الورشة التحديات التي تواجه الاعلام البيئي ومنها غياب الكوادر الإعلامية المؤهلة والقادرة على تناول البيئة ومشكلاتها، فضلا عن غياب استطلاعات الرأي التي تحدد مستويات الوعي البيئي لدى الشرائح المختلفة للجمهور العام والخاص، ونقص المعلومات، كما شارك الحضور بورشة عصف ذهني لأهم التحديات التي يواجهها الاعلام العربي البيئي والقصور في التطرق للقضايا العالمية والمحلية في الاعلام.

