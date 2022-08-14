الحسينيات أحيت ذكرى دفن شهداء كربلاء

وطن النهار

اختتمت الحسينيات مجالس احياء ليالي عاشوراء والعشر الاولى من شهر محرم فأحيت يوم اول امس ليلة ويوم دفن الاجساد الطاهرة للحسين واهل بيته عليهم السلام في ارض كربلاء بعدما بقيت تصهرها الشمس بلا دفن ولا مواراة، اجساد بلا رؤوس وقد حماها الله من وحوش البرية ولم يتجرأ احد الاقتراب منها خوفا من جيش ابن زياد وابن سعد الى ان قام بدفنها الامام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام بمساعدة بني اسد، وقد احتشد الموالون ورواد الحسينيات لاحياء هذه المناسبة الحزينة بحيث تختتم اغلب المجالس برامجها وتتوقف عن استقبال الرواد.

ويتحدث رواة المقاتل والمصادر التاريخية انه بعد واقعة كربلاء بقي جسد الإمام الحسين عليه السلام، واجساد أهل بيته وأصحابه بعد واقعة الطف مطروحة على أرض كربلاء، ثلاثة أيّام بلا دفن، تصهرها حرارة الشمس المحرقة، وكان هناك قبيلة معروفة تسمى «بني أسد» تعيش على أطراف كربلاء، خرج رجالها يتفحَّصون القتلى، ويتتبَّعون أنباء الواقعة بعد رحيل جيش عمر بن سعد إلى الكوفة، فلمّا نظروا إلى الأجساد وهي مقطّعة الرؤوس، تحيّروا في دفنها، فبينما هم كذلك جاء الإمام زين العابدين عليه السلام بمعجزة طي الأرض إلى أرض كربلاء. وعندما أقبل السجّاد عليه السلام وجد بني أسد مجتمعين عند القتلى متحيّرين لا يدرون ما يصنعون، ولم يهتدوا إلى معرفتهم، وقد فرق القوم بين رؤوسهم وأبدانهم، وربما يسألون من أهلهم وعشيرتهم فأخبرهم عليه السلام عمّا جاء إليه من مواراة هذه الاجساد الطاهرة، وأوقفهم على أسمائهم، كما عرّفهم بالهاشميين من الأصحاب فارتفع البكاء والعويل، وسالت الدموع منهم كل مسيل، ونشرت الأسديات الشعور ولطمن الخدود.

دفن الجسد الطاهر

ثم مشى الإمام زين العابدين عليه السلام إلى جسد أبيه واعتنقه وبكى بكاءً عالياً، وأتى إلى موضع القبر ورفع قليلاً من التراب فبان قبر محفور وضريح مشقوق، فبسط كفّيه تحت ظهره وقال: (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله، صدق الله ورسوله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم)، وأنزله وحده لم يشاركه بنو أسد فيه، وقال لهم: « إنّ معي من يعينني»، ولمّا أقرّه في لحده وضع خدّه على منحره الشريف، ثم ذهب إلى جسد عمّه العباس عليه السلام « فرآه بتلك الحالة التي أدهشت الملائكة بين أطباق السماء، وأبكت الحور في غرف الجنان، ووقع عليه يلثم نحره المقدّس قائلاً: «على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، وعليك منّي السلام من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته».

وشق له ضريحاً وأنزله وحده كما فعل بأبيه الشهيد، وقال لبني أسد: «إنّ معي من يعينني» نعم ترك مساغاً لبني أسد بمشاركته في مواراة الشهداء، وعيّن لهم موضعين وأمرهم أن يحفروا حفرتين، ووضع في الأُولى بني هاشم، وفي الثانية الأصحاب وأمّا الحر الرياحي فأبعدته عشيرته إلى حيث مرقده الآن وبعدما أكمل الإمام عليه السلام دفن الأجساد الطاهرة، عاد إلى الكوفة والتحق بركب السبايا.

حسينية الأوحد

حسينية الاوحد اقامت مجلس ذكرى دفن شهداء كربلاء حيث ارتقى المنبر الشيخ جعفر الحداد وتحدث في محاضرة استعرض فيها جوانب من حياة الامام زين العابدين عليه السلام وتطرق الى احداث دفن شهداء كربلاء.

وقال الحداد: قال الامام السجاد عليه السلام في خطبة له: «ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع، اعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بان منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا سبطا هذه الامة ومنا مهديها»، واشار ان هناك علامات للرسالة والامامة وتأييد للمعصوم بعض امور اهمها العصمة، فعصمة الانسان طريق لنبوته او امامته كذلك حالة الاعجاز التي تاتي على يد المعصوم اثباتا لقدرة ومقام النبوة او الرسالة او الامامة، وكذلك ارتباطه بالسماء عن طريق الوحي الالهي بالاضافة الى ان من المميزات حصول الاعلمية بحيث يكون المعصوم اعلم من عليها.

حسينية آل ياسين

وفي حسينية ال ياسين ارتقى المنبر الشيخ باقر الصبيحاوي والقى محاضرة بمناسبة ليلة 13 من محرم ليلة دفن الامام الحسين عليه السلام واستهل حديثه بقوله تعالى: «ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من ابوابها»، وقال كلمة البيوت تحمل معاني رائعة وفيها اشارة خاصة واشارة عامة وظاهر ما اشار القران الكريم لهذه الكلمة جمعا يشمل المعنيين، موضحا ان البر هو ايثار الانسان على مصاديق في حياته وان يقدم وفق ما ذكر الله في القران ومن ثم منحهم مقامات المن، وبمعناه المطلق فالبر هو محمد وال محمد وامرانا الله بصفته والوقوف عند مصداديقه.

وتابع: اما المعنى الثاني فهو التقوى فالقران اشار اليها في مواقع كثيرة، والمراد بها ان يصل الانسان لمضامين الطاعة المطلقة ولا يصل الى مضامين المعاصي مطلقا، والرأي الثاني يقول ان التقوى صفة ومصداق يجب ان يلازم حقيقة معرفة ولاية اهل البيت عليهم السلام.

