المقصيد: حصول الكندري على وسام الجوال العربي إنجاز

وطن النهار

شاركت الكويت ممثلةً في جمعية الكشافة الكويتية في الملتقى الحادي والعشرين للجوالة العرب والذي استضافته تونس على مدى اسبوع ويهدف إلى تعزيز مهارات ومعارف المشاركين من الجوالة والدليلات، في مجالات السلام والتّراث والسّلامة المروريّة والعلوم الصّحيحة والطبيعية بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الحياتيّة، من خلال ركائز المعرفة والمهارة والسلوك

وترأس الوفد نائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد وعضوية القائد علي بلال والقائد خالد الفيلكاوي اضافة الى ثلاثة من الجوالة

وقال المقصيد في تصريح صحافي ان ما يقارب 800 جوال ودليلة يمثلون 9 دول عربية شاركت في الملتقى الذي تضمن العديد من الندوات وورش العمل الخاصة في الفنون والاسعافات الاولية والتراث وغيرها من الفعاليات والانشطة، مشيراً الى ان الجوال الكويتي صالح الكندري حصل على وسام الجوال العربي وهذا انجاز جديد يضاف الى انجازات الحركة الكشفية الكويتية.

واضاف المقصيد ان مشاركة الوفد الكويتي كانت ناجحة ولله الحمد حيث حرصنا على المشاركة الفعالة في جميع فعاليات وانشطة الملتقى منوهاً الى ان القائم باعمال سفير الكويت في تونس د. محمد الهاجري كان على تواصل مستمر مع الوفد للاطمئنان عليه اضافةً الى انه حضر جانباً من اليوم الوطني العربي الذي اقيم ضمن فعاليات الملتقى حيث اطلع على ما قدمه الوفد في هذا اليوم، معرباً عن بالغ شكره لـ د. الهاجري وطاقم السفارة على اهتمامها بالوفد الكويتي وتسخير جميع الامكانات لانجاح مشاركته في هذا التجمع العربي.

