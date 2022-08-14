غسل الأموال.. بمرحلة «التنشيف»

الأولى

ضمن جهود الدولة لمكافحة غسل الاموال والتصدي لعمليات النصب والاحتيال وحماية المواطنين من الوقوع بها، تتوسع الجهات الحكومية المختصة في حظر التعاملات النقدية، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قراراً بحظر التعاملات الكاش في عدد من الانشطة منها معارض العقارات، والعطور والبخور، وبيع منتجات التجميل، ومعرض الكتاب، والذهب والمجوهرات الثمينة والساعات، والمعارض الصناعية، والمتخصصة في بيع المواد الغذائية، والملابس التقليدية والمناسبات، وصولاً إلى معارض البناء والتشييد وغيرها.



وعزز الوزير هذا القرار بآخر بمنع التعاملات النقدية في المكاتب والمؤسسات والشركات التي تقوم باستقدام العمالة المنزلية.

وبمثل هذه القرارات اصبح عملاء المعارض ملزمين بالدفع فقط عبر القنوات الإلكترونية غير النقدية مع التشديد على اغلاق كل منشأة تخالف القرارين واحالتها إلى جهات التحقيق.

وجاء في قرار الوزير الخاص بالمعارض أن تلتزم الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة المشاركة في كل أنواع المعارض المقامة في الكويت، سواء كان المشاركون من داخل الكويت أو من خارجها، وذلك خلال فترة مشاركتهم في المعرض بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة.



ويجب أن يكون الدفع خصماً من حساب العميل عبر أدوات الدفع غير النقدية، التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها.

وجاء في القرار، أن تلتزم جميع المؤسسات والشركات وفروعها بعدم اجراء اي تعاقد او معاملة نقداً.

واكدت مصادر موثوقة لـالنهار، أن القرار سينسحب على قطاعات أخرى كالصرافة والذهب والعقار وتسديد الايجارات والالتزامات وقطاع التجزئة، وشراء السلع الثمينة والفاخرة وغيرها من القطاعات، موضحة ان التعامل بالكاش سيصبح من الماضي قريباً، وسيقتصر على تعاملات ضيقة للغاية.